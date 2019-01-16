監院彈劾管中閔 黃暐瀚一語道破關鍵問題！

2019年01月16日 14:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案，監委陳師孟指出，管中閔以匿名的方式幫媒體寫社論，犯了一個大忌。對此，資深媒體人黃暐瀚則表示，早在民國75年，銓敘部就做出解釋，公務員對於專欄寫稿是可以的。他說問題就在到底這樣「匿名式的固定供稿」，算不算兼職？監委提議問問銓敘部，陳師孟說不用，直接表決，通過彈劾。

監察院昨針對管中閔之前在政府部門任職時兼職等違法事宜，以7：4通過彈劾。陳師孟指出，管中閔採取匿名供稿的形式，犯了大忌，若是具名寫專欄，代表的是自己的立場，寫社論是代表媒體官方立場，政務官放棄自己的身分，代表媒體立場寫稿，是否有損政務官尊嚴或是利害衝突關係，值得去思考。

對此，黃暐瀚在臉書發文指出，陳師孟可能不知道，社論一向是匿名，不標註作者，作者可能是總編輯、副總編輯或是總主筆，不管是誰，文章代表報社或雜誌社的立場。

對於民進黨立委王定宇PO文說管中閔一年拿週刊65萬，是13個月的薪水，黃直言「我不知道他的13個月（含一個月年終獎金）是怎麼來的？根據了解，65萬是一年26周，一篇2.5萬，26X2.5萬=65萬，寫稿領錢，天經地義」。

黃暐瀚指出，問題就在於到底這樣「匿名式的固定供稿」，算不算兼職？監委提議問銓敘部，陳師孟說不用，直接表決，通過彈劾。他說這個彈劾留下紀錄，後續留給大家公評，但送公懲會之後，不管是撤職還是記過，都是針對「國發會主委」這個公職，不是台大校長，陳師孟的逆襲，對「管中閔」有傷，對「管校長」無礙。

(中時電子報)