桃機春節運量創新高 林佳龍、鄭文燦合體視察疏運

2019年01月16日 14:53 工商 彭媁琳

今年春節有9天連假，國人出國人數將明顯增加，預估今年桃機在春節期間將創下單日旅客15.6萬人次的新高紀錄。為此，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，今日一起視察桃機各項疏運和防制非洲豬瘟的各項工作。

林佳龍表示，今年桃園機場的春節疏運是近年來交通量最大的一次，同時必須面臨非洲豬瘟防疫工作的挑戰。因此，他和鄭市長都非常的重視，特別會同鄭市長來到桃園機場，除了為第一線工作同仁加油打氣，也希望從中央與地方攜手合作的角度，全力做好這次春節疏運的準備。

林佳龍聽取機場公司與民航局簡報，並巡視第二航廈自助行李託運設備、擴建區，以及防檢局與海關的作業區域後表示，本次的疏運工作應該朝三大方向來努力：

第一、疏運期間應暫停機場所有非必要的工程，要讓機場設施發揮最大作業能量。另外，要把天氣、鄰近國家機場狀況等這些外在變數充分考慮，做好情境模擬和SOP的規劃，讓一有狀況發生時，能夠有秩序的安排處理。

第二、桃園機場目前已經引進多項智慧化設施，呼籲民眾多加利用，包括自助報到、自助行李託運、預辦登機，以及移民署的自動通關設備，尤其目前已有20幾家國內外航空公司提供手機自助報到服務，旅客在家就可完成報到手續，輕鬆又便利。同時已指示機場公司要增派現場人力，協助引導旅客使用這些智慧化設備。

第三、有關聯外交通部分，在鄭市長的大力協助下，除了既有的共乘計程車外，在機捷部分，鄭市長也願意來研究適時調整班距、調度加班車，甚至延長營運時間，預期對聯外交通的安排會有很大的幫助。

(工商 )