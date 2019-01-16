補班限時促銷　台北飛曼谷只要222元

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酷鳥航空推出「補班不哭哭」限時促銷優惠，台北飛曼谷經濟艙單程未稅只要222元起、來回含稅3500元有找的超低價，優惠機票從18日上午11時開賣，19日晚間6時截止。

「補我一天班，我就排他一次假！」酷鳥航空指出，天天從台北飛曼谷市區廊曼機場，每天都有機會一秒到海邊，酷鳥班機早去超晚回，玩個滿滿的週末2天1夜都比去墾丁划算，「票先訂再說，假明天再請」。

酷鳥航空表示，限時促銷優惠台北飛曼谷，經濟艙單程未稅只要222元起，來回含稅3500元有找，優惠僅限於1月18日早上11時起，到1月19日晚上6時期間購票，把比價的時間省下來吃好的、住好的、玩最精采的。

酷鳥建議，最佳旅遊日為2月8日（大年初四）出發、2月12日（初八）回國。若想要前往曼谷以外的地方，可搭配皇雀航空飛往清邁、清萊、普吉島等景點，搭乘酷鳥航空轉乘皇雀航空前往清邁，來回含稅只要5100元起。

酷鳥航空提醒，此波優惠的旅遊期限，為2019年2月28日前旅遊完畢，不適用日則有台北飛曼谷2019年2月1日至7日、曼谷飛台北2019年2月7日至11日，詳細規定可上官網（http：／／www.nokscoot.com／tw）查詢。

(中時 )

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