美國防高官：統一台灣是大陸軍隊現代化的最大驅動力

2019年01月16日 15:12 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網16日報導，美國國防部高級官員15日說，統一台灣是大陸軍隊現代化的最大驅動力。在五角大廈舉行的最新《中國軍力報告》簡報會上，國防部官員還說，美國最大的擔憂是解放軍覺得已經有能力攻打台灣。

美國國防部下屬的國防情報局在15日公布的最新《中國軍力報告》說，「北京長期的興趣是最終促使台灣與中國大陸統一，並阻止任何宣稱台灣獨立的企圖，這已經是中國軍隊現代化的主要驅動力。」

在五角大廈舉行的最新報告發布會上，美國國防部的一名高級官員說，美國最大的擔憂是解放軍對自己的能力有信心，覺得自己可以攻打台灣。

他說：「我們最大的擔憂是，有一天，中國解放軍的領導層可能真的告訴習近平他們對自己的能力有信心。我們知道，過去他們一直說自己是一個開發中國家。……美國是最強大敵人等……隨著技術的成熟，他們意識到自己的能力，他們對自己的能力更有信心。我們擔心他們的決策層決定可以用軍力來解決區域爭端。」

不過，這位官員說，大陸軍隊目前在培訓和指揮結構上還有需要改進的地方，美國目前還不能確定大陸軍隊到底對攻打台灣有多自信。

美國之音指出，儘管大陸把統一台灣當作軍隊發展的重中之重，但是報告認為，現階段，大陸領導人習近平最大的擔憂還是來自內部，是國內局勢的穩定。

在簡報會上，美國國防部官員解釋說，這樣的擔憂不是來自新疆和西藏的少數民族問題，而是漢民族的穩定，因為這個群體的不穩定將會直接影響到共產黨政權的穩定。美國國防部官員說，漢民族穩定與否將取決於這個群體對經濟的擔憂。

《中國軍力報告》係應美國國會要求撰寫。報告說，大陸已經迅速建立了一支強勁、具有殺傷力的軍隊，覆蓋海、陸、空、太空和資訊等各個領域。這個軍隊使得大陸可以將自己的意志強加於該區域或是更遠的地區。

報告說，未來解放軍在裝備上會更先進，操作也會更熟練，堪比任何現代化軍隊。解放軍將會獲得更先進的戰鬥機、軍艦、飛彈系統以及太空和網路領域的資產，使得解放軍有能力應對遠離大陸海岸的21世紀的威脅。

在五角大廈的簡報會上，美國國防部官員還承認，在高超音速飛行器方面，大陸已經非常領先。在彈道飛彈和巡弋飛彈方面，大陸的能力可以與世界最現代化的軍隊相比。

不過，他說，一個國家軍隊的能力不限於技術，還有經驗，指揮結構、培訓以及熟練程度。他說，大陸軍隊最大的劣勢是差不多40年沒有打過一場戰爭。

美國之音報導說，在談到芙陸軍力對比時，美國國防部的這位高級官員說，如果從美軍可以在全球活動的角度來說，大陸軍隊還有很長的路要走。但是，如果只是將行動限於台灣或其他區域衝突中，大陸可能不需要那麼強的能力。

美國國防部官員還認為，大陸在南海沒有動機採取強勢行為，使其演變成直接的軍事衝突。

這位官員解釋說，因為大陸在南海部署的軍事設施，大陸人已經覺得自己處於一個強勢地位，因此，不必表現的具有侵略性或是強勢。他還說，芙陸在南海的行動都比較專業。

美國國防部官員認為，在東海，雖然陸日雙方的海軍和空軍行動不斷，但是，雙方都沒有意圖使得爭端升級。

(中時 )