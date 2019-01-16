不滿劉世芳為校歌凍結預算 僑胞半天湊333萬挺陸軍官校

2019年01月16日 14:48 中時 楊佳穎

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要求陸軍官校改校歌，引發爭議。僑界出身的國民黨立委童惠珍16日則拿出一張333萬7千元的支票，指出民進黨為意識形態，企圖更改過去歷史，讓海外僑胞痛心疾首，在半天內湊足333萬7千元捐款，要專款專用支持陸軍官校，也藉此支持黃埔精神、支持中華民國軍人。

童惠珍表示，去年促轉會才要求國防部移除威權象徵、拆除蔣公銅像，但遭國防部以蔣公有歷史貢獻等理由回絕，但上星期民進黨政府又來了，竟要求陸軍官校校歌歌詞「黨旗飛舞」要修改，而首校歌已傳唱92年，有多少保家衛國的中華民國軍人都慷慨激昂唱過。

童惠珍批評，民進黨如今只是為意識形態，企圖更改所有與兩蔣時代有關的歷史，以為這樣就能讓大家忘記過去那段可歌可泣的歷史。她進一步說，很多僑胞雖然人在海外，心卻一直跟中華民國連在一起，當看到陸軍官校預算被凍結，就為了更改校歌一事，「孰可忍、孰不可忍」，半天時間就湊足333萬7千元，要專款專用支持陸軍官校。

童惠珍直言，海外僑胞也看不下去，呼籲台灣民眾要認清事實、正視歷史傳統，唯有將歷史真實呈現，才是對中華民國將來繼續建國、讓人民有好生活的真正做法，千萬別再讓這樣的意識形態持續下去，「軍人保家衛國是我們最重要的肩膀，我們都要全心支持。」

國民黨團書記長曾銘宗則說，劉世芳及民進黨團為特定政治操作，竟提案凍結陸軍相關經費，逼迫官校更改校歌歌詞，國民黨團予以最嚴厲的譴責，也要求民進黨必須無條件解凍，並向全民道歉，同時感謝海外僑胞的慷慨捐輸。

至於若國防部不敢收這筆捐款怎麼辦？童惠珍說，會持續與國防部、陸軍官校溝通，因為這是海外僑胞愛台灣、赤膽忠心的表現。曾銘宗則呼籲「國防部不要怕」，誠意接受海外僑胞的捐款。

(中時 )