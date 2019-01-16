LearnMode學習吧 台灣首創AI語音辨識學中英文

2019年01月16日 14:51 中時 林志成

信望愛基金會推動的數位學習平台「LearnMode學習吧」，去年導入AI「語音辨識」技術，推出中文線上朗讀等功能後，今天宣布加入英語，讓孩子透過平台練習英語口說和聽力，這是國內唯一提供免費中英文語音辨識，回饋正確與流暢度的線上學習平台。

「LearnMode學習吧」2012年成立，累計超過48萬名註冊使用者，超過千萬的使用次數。它主要有5個特色，一、提供國小到高中各科的免費學習教材；二、建立孩子基礎中英文線上課程；三、結合AI語音辨識，讓孩子反覆練習中、英文口說正確率和流暢度；四、即時反饋，立即修正；五、跨載具隨時隨地都可以上網學習。

「LearnMode學習吧」透過各式電腦、平板、手機的瀏覽器，直接上網就可以使用，藉由許多志工老師的支持參與，平台提供超過2萬個教學影片、講義、試卷，以及依據課綱和版本組織好的線上課程。

信望愛文教基金會董事、威盛董事總經理陳文琦說：「現在是歷史上最好因材施教的關鍵時間，在數位學習平台上，每個人都可以取得適合自己的教材以活到老、學到老。」現在科技發展非常快，人如果不加快學習，許多技能都會被機器人所取代。

陳文琦表示，全世界最重要的三種語言分別是中文、英文及電腦文，如果這三項都學好了，任何溝通都不會有問題。「LearnMode學習吧」不只提供孩子學習中英文，未來還會加入「電腦文」，也就是程式語言，孩子不一定要當軟體工程師，但他們必須學會和電腦溝通，才會有競爭力。

信望愛文教基金會總監陳逸文說，曾經有個孩子在「LearnMode學習吧」念課文後錄音，老師在午餐時間播放給班上同學聽，並問知不知道這個聲音是誰的？同學猜不出來，老師說這聲音是一位患有「選擇性沈默症」、從未在班上開口說話的同學所錄的，因為面對機器就不會害怕，得以錄下美妙的聲音。

(中時 )