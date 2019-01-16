1歲女童遭虐死 E奶網紅怒飆：人渣都去死！

2019年01月16日 14:37 中時電子報 張達智

近期虐童案大爆發，從幼兒園虐童、肉圓爸打妻兒，再到台南1歲女嬰疑似遭生母與友人聯手虐死，影片曝光，讓人怵目驚心，忍不住驚呼：這個社會怎麼了？網紅潔哥（李秉潔）也在臉書怒罵：人渣都去死！支持虐童致死唯一死刑！。

網路紅人、知名實況主潔哥擁有火辣的E罩杯身材和超正臉蛋，不過她更有一顆「正義之心」，常對不公不義之事發表個人看法。

面對近日頻傳的虐童案，潔哥今（16）日在臉書憤怒發文表示，「逼迫人民使用私法的最大原因，不就是不能給我們公平正義的『司法』嗎?

這幾個人頂多關幾年就出來了吧！

但是一個不到2歲的孩子就這樣沒了

很多人都跟我說私刑正義不好

理智上我理解也知道現在是法治社會

但是情感上看到孩子這樣被虐，被殺

這時候真的很希望這一群人渣都去死！！！

修法有這麼難嗎？

支持虐童致死唯一死刑！！！」。

網友也回應表示「看到新聞淚都快噴出來了，小嬰兒無罪，有罪的是大人，別說啥私刑正義不好，官永遠不處理，那就我們自己處理吧」、「多數政客只關心他們黨跟自己的利益，對他們沒好處的事情不會做。這十幾年來教育失敗的後果，他們現在嚐不到，以後也不會嚐到」、「最神奇的是政府不去想為什麼民眾不願意相信政府機關，卻一直在檢討民眾怎能動用私刑」。

(中時電子報)