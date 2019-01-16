防823水患再現！立委蔡易餘爭取24億治水經費

為防止823水災再現，立委蔡易餘（穿西裝者）積極爭取治水經費。（蔡易餘辦公室提供）

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中時

去年823水災嘉義縣沿海各鄉鎮飽受淹水之苦，立委蔡易餘積極向水利署爭取海區鄉鎮前瞻基礎建設治水經費，目前已核定總工程費達24億元，包括增設抽水站、滯洪池等治理工程，調動全台9個河川局的人力及資源，由中央全力支援，要解決嘉義縣水患問題。

蔡易餘連續多日邀請中央水利署、嘉義縣政府等地方民意代表前往布袋等鄉鎮會勘，向鄉親報告進度與工程計畫，水利署副總工程司張良平指出，此次在立委蔡易餘協調下，調動全國九個河川局投入人力和資源在嘉義縣，而布袋排水系統改善工程，就是由花蓮第九河川局來設計發包。

目前中央已核定24億治水預算，蔡易餘指出，有些工程正在發包中，有些還在處理用地取得，會陸續完成，去年823沿海地區淹水慘重，希望治水經費可以徹底改善淹水問題，增設滯洪池、加寬加深排水系統等。

蔡易餘強調，考量地方縣府及中央第五河川局人力有限，短時間內很難完成所有工程規畫設計，因此在立法院總質詢時，拜託前行政院長賴清德必須協助投入人力，因此全國河川局積極投入嘉義縣治水發包設計作業，將以最快速度，盼2年內完成相關工程。

除了排水系統要順外，下游的水排出也是很重要的工作，蔡易餘說，這次前瞻基礎建設計畫內已爭取到兩個大型滯洪池，分別是布袋鎮新庄排水1.8億及義竹溪墘排水約1億，土地屬於台糖用地，目前已協調完成用地取得，完工後可大量儲水降低淹水問題，除此之外還有數個排水系統旁也會設置小型滯洪池，未來只要取得用地工程即可進行。

(中時 )

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