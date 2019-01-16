親口說「防著葉俊榮放行管案」小英自己認了這件事

2019年01月16日 14:58 中時電子報 陳儷方

總統蔡英文趁著與媒體茶敘，澄清沒有同意放行台大聘管中閔擔任校長，而且她當時有大聲地說「我反對！」，台大自主聯盟隨即在臉書PO文說，「搞了一年，小英總統終於願意承認以政治力介入台大校長遴選」，蔡英文自己一句話，已經承認了政治力介入大學，戕害大學自治。

蔡英文與雜誌媒體茶敘，根據風傳媒報導的談話內容，蔡英文說，「葉俊榮很想做這件事，我們大家都知道，所以我們都想防著他去做這件事，但是我真的不知道他那天下午要開記者會宣布！」對於第一時沒有打電話去阻止，也感到懊惱。

獨派對於教育部放行管案這件事，極為不滿，名嘴余莓莓甚至在電視政論節目氣到哭了，要小英「別再傷害我們」。蔡英文透過媒體喊冤，是葉俊榮擅自作主，她跟當時的行政院長賴清德都反對。

不過，蔡英文大概是沒想到講出這番話雖然可以安慰到獨派，但卻自己爆料政治力一直在介入台大校長遴選，台大自主聯盟在臉書PO文，「搞了一年，小英總統終於願意承認以政治力介入台大校長遴選」，而蔡英文的發言同時也證實了台大2017年4月底發表「政治力介入，戕害大學自治」的聲明，是確有其事。

台大自主聯盟一句話突破盲腸，引發網友熱議，「罪證確鑿，政治力介入卡管」、「所以之前的否認是說謊？」、「打著民主的口號行獨裁」、「總統任命的監委不正出手了嗎？」、「是說，還說沒有政治力介入」、「我很疑惑 妳憑啥反對⋯？」

當然也有網友不相信蔡英文這次的說法，「部長你們任命的，然後說想防止他做這決策？賴清德是行政院長，「出了事」叫部長直接跟總統報告？…火都你們在放，話都你們在說，這是什麼樣的政府啊！」

(中時電子報)