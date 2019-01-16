IKEA雙北招募170新人 月薪上看40K

2019年01月16日 14:48 中時 譚宇哲

年前轉職機會！IKEA宜家家居與新北市府就業服務處合作，於17日下午2時至3時、18日上午9時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉辦「大台北聯合招募會」，針對敦北店、新莊店及即將開幕的新店店開出超過170個職缺，正職月薪上看40K。

IKEA看好台灣市場發展，規畫今年中在新北市新店區小碧潭開設新店面，此次首度跨店舉辦聯合大型招募會，擴大徵才，提供超過170個職缺，包括客服、銷售人員、物流、餐廳、設計部、營運部等共33種類別的正、兼職工作機會，兼職人員時薪150元，正職人員月薪2萬3100元至4萬元。

IKEA指出，此次面試活動有別於一般傳統面試，將打造充滿IKEA居家氛圍的面試空間，讓求職者在面試過程中可以體驗居家氛圍及瑞典特有的FIKA午茶時間，進一步了解IKEA的企業文化，期待邀請更多對生活充滿熱情、具有無限創意的新血加入，為大台北地區創造更美好的生活。

新北市就業服務處長林澤州表示，大台北聯合招募會訂於1月17日下午2時至3時及1月18日上午9時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉行，有意求職的民眾請攜帶1吋或2吋的大頭照片到現場填寫履歷表並面試，詳情請上「新北市人力網」(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／GoodJob)或電洽0800-091-580（您就業、我幫您）。

(中時 )