廚餘養豬登記檢核 農委會：還有114場未申請

農委會副主委黃金城（前中）表示，目前仍有114場廚餘養豬場未申請檢核或轉用飼料。（游昇俯攝）

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廚餘養豬是非洲豬瘟主要傳播途徑之一，非洲豬瘟中央災害應變中心日前要求國內所有廚餘養豬場應於一周內向環保單位登記檢核，才可繼續使用廚餘餵養。農委會表示，目前已有新北市等12縣市共1097場養豬場申請再利用檢核，但仍有114場尚未申請檢核或轉用飼料，將「強力處理」，要求其盡快完成檢核，否則即須轉用飼料或退場。

農委會副主委黃金城今（16）日表示，目前經環保署與畜牧處掌握廚餘養豬場，共有1097場申請登記檢核，已選擇轉用飼料的共459場，有意願離牧的有68場，但有114場仍未申請檢核或轉用飼料。

然而，農委會掌握原始廚餘養豬場數為2045場，經本月初清查，除357場本由環署登錄列管，239場已轉用飼料，尚有1155場未申請廚餘再利用檢核，但今日最新數量加總，廚餘養豬場數量卻多於之前統計。

對此，黃金城指出，由於現在政府提供轉用飼料及退場等補助，並且只要通過檢核便可以繼續廚餘養豬，因此有些之前未掌握到的「黑數」跑出來，經過這次黑數浮現，國內廚餘養豬場應可掌握9成7至9成9。

但是否因未能完全掌握廚餘養豬場，便造成防疫漏洞？黃金城則說，過去因應口蹄疫拔針，國內已建立全國養豬場統一編號系統，任何一頭豬要賣，都需填寫健康聲明書，附上養殖編號，沒有編號會立刻知道是未經政府管控的豬場，故不致產生防疫漏洞。

他並指出，因各縣市養豬場數不一樣，完成檢核時間仍無法確定，但會請環署盡快要求養豬場提出檢核，檢核不過就不能用廚餘養豬，將不符檢核標準的養豬場盡快排除掉。

(中時 )

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