勞保紓困貸款18日截止 最高可貸10萬元

2019年01月16日 15:19 中時 王思慧

農曆春節將屆，勞工若有資金需求，可把握機會申請勞保紓困貸款。勞保局表示，紓困貸款即將18日截止申請，已有8萬餘名勞工申請。只要勞工勞保年資滿15年，無論目前是否仍在職工作，都可以申請，貸款最高貸10萬元，年息1.39％，貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起攤還本息。

勞保局表示，紓困貸款資格只要符合參加勞工保險年資滿15年（到今年1月18日止的年資），無積欠勞保費及滯納金，且未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但若勞工已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或請領勞保補償金者，不得申請。

勞保局今年撥200億額度供勞工申貸，每人最高可貸10萬元。截至昨天為止，共83303人申貸，貸款利率1.39％。貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，目前距離18日只剩三天，勞工可到全國土地銀行臨櫃申請，也可透過網路及郵遞方式申請，只要符合申請資格，可於農曆春節前核撥。

勞工詢問較多問題為，之前已經申請紓困貸款，仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請此次的紓困貸款？勞保局表示，只要勞工能將原貸款金額本息還清，且符合本次申請資格條件者，仍可於受理期間內申請。

勞保局強調，紓困貸款仍要分期攤還，若未清償本息，未來申請勞保給付時就要扣減，可能影響老年經濟生活，勞工要考慮清楚才申貸。

(中時 )