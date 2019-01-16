「四國聯軍」聲援口譯哥嗆台媒可恥 網：我們有邦交嗎？

2019年01月16日 15:14 中時電子報 王子瑄

「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組組長消息，引爆各界怒火，更強烈打擊外交領域士氣。除曾任同職的介文汲以親身經歷痛批，民進黨議員王世堅也砲轟外交部長吳釗燮。延燒至今，趙怡翔不僅位子不動如山，英、美、德、新四國好隊友更手牽手一起來聲援趙怡翔。網友傻眼表示：「我們有邦交嗎？」

趙怡翔人事案引發軒然大波，除了趙年僅31歲又資歷空洞且未經外交特考，以政治任命之姿「空降」文官職銜，更讓各界不滿。資深外交大使介文汲，便現身說法，表示自己花了20年才當上駐美代表處政治組長，此前更經各國駐地歷練，以及外交體制內多進多出培訓，飆罵趙的任命簡直「違法亂政」、「乾脆廢掉外交特考」。

同黨議員王世堅，也不客氣痛罵吳釗燮：「口譯哥的任命，錯了就是錯了，這是不對的事情，還扯什麼扯呢？」「吳部長你敢再幫他講話，你下台！」痛批根本「沒有是非了嘛！」對趙怡翔王砲火更猛烈，除質疑薪資算法違背常理，更爆嗆：「得了便宜又賣乖，跟柯文哲一樣嘛！又一個小柯文哲！」還加重語氣怒吼趙是「小柯文哲」。

面對內外交迫，趙怡翔不只位子穩當高坐，據《中央社》報導，今日(16)更有英國、美國、德國、新加坡四國人士，聯軍力挺趙怡翔。包含英國每日電訊報（Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）、德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）、華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、新加坡駐台代表處使節。

其中，葛來儀最激昂，怒轟對趙怡翔的攻擊是毫無根據的、真的已經夠了，指台灣媒體「可恥」。史密斯肯定趙是台灣最聰明、最優秀的外交人員之一，無論走到哪都能代表台灣；白德瀚則大讚趙跟自己相識已久、個性又溫和又犀利、年輕又怎樣？

對此，有網友傻眼表示：「我們有邦交嗎？」也有人秒回：「所以台灣是美國人管？」網友們更紛紛留言：「干你屁事啊！」「顯然政府連外媒也不放過，一併收買？」「如果台灣人說美國媒體可恥不曉得會怎樣？」「還沒看到他做什麼事，就先表楊是最優秀的，外媒是拿了多少錢發的新聞！」「外國干政，那個黨怎都閉嘴了」、「能在短時間就能得到這樣的讚美，也真是夠了。」

(中時電子報)