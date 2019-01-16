封城除暴 桃市警出動465警力 掃蕩黑幫毒品

2019年01月16日 15:17 中時 賴佑維

桃園市警15日舉辦「封城除暴」專案，希望成功掃蕩不法分子。（賴佑維翻攝）

桃園市警15日舉辦「封城除暴」專案，希望成功掃蕩不法分子。（賴佑維翻攝）

桃園市警15日舉辦「封城除暴」專案，密集巡邏夜間營業的餐飲、酒店、KTV等娛樂場所，也同步掃蕩黑幫。出動465名警力，查獲毒品案件141件、檢肅黑幫4人、毒品重量2.6公斤，改造槍枝9支、子彈34顆、緝獲詐欺、毒品等逃犯共18名。

刑事警察大隊表示，竹聯幫正堂高姓男子和3人長期霸佔桃園區文昌公園，招攬民眾擲骰子賭博，並圍事收取保護費，若賭客賭輸，或錢不夠，還會先借錢給賭客周轉，若討債未果，或者不願意交保護費，就糾眾要錢。警方兵分多路，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

此外桃警督察室靖紀小組與桃園分局破獲「天九牌」職業大賭場，該賭場為規避警方查緝，藏匿於桃園區大有路娃娃機店樓上，警方查獲莊家、賭客共32人，現場查扣賭資新臺幣11萬4300元、抽頭金7400元、賭具、無線電、帳冊等證物。2名主嫌依賭博罪移送偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

此外楊梅警分局也破獲槍砲、毒品案，起出改造手槍、子彈、安非他命，手槍等物品。依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例罪嫌，移請桃園地檢署偵辦。

另外還有1名男子在旅館內施用安非他命時，警方發現有異，盤查時還裝若無其事，警方詳細搜索，果然找到安非他命。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )