林佳龍視察桃機 指示多項措施疏運

交通部長林佳龍16日上午與桃園市長鄭文燦聯袂視察桃園國際機場春節疏運各項工作準備情形，在聽取簡報後，也隨即指示多項疏運措施，林佳龍呼籲民眾配合協助。（陳麒全攝）

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交通部長林佳龍16日上午前往桃園機場，視察機場春節疏運方案，並試用新啟用的自助行李託運系統。(陳麒全攝)
交通部長林佳龍16日上午前往桃園機場，視察機場春節疏運方案，並試用新啟用的自助行李託運系統。(陳麒全攝)
交通部長林佳龍16日上午前往桃園機場，視察機場春節疏運方案，並試用新啟用的自助行李託運系統。(陳麒全攝)
交通部長林佳龍16日上午前往桃園機場，視察機場春節疏運方案，並到新啟用的第二般廈擴建櫃台區巡視。(陳麒全攝)

交通部長林佳龍16日上午與桃園市長鄭文燦聯袂視察桃園國際機場春節疏運各項工作準備情形，在聽取簡報後，也隨即指示多項疏運措施，林佳龍呼籲民眾配合協助。另外，除了國道夜間免收費外，也有增加國道路肩開放路段行駛等配套，相信這是便民利民的措施，也是比較接地氣的做法。。

林佳龍受訪表示，因為今年春節連假長達9天，預估航運量與旅客量都會創下新高，較去年多達一成以上，在最尖峰時段，一天甚至可能有841班的航班，多達15、6萬的旅客進出機場，在疏運工作上就需要中央與地方的密切合作。

林佳龍說，針對春節疏運有幾項重點嚴峻挑戰，第一個就是飛機起降涉及到天候及國外機場的狀況，相關資訊的掌握調度，包括滑行、接駁，都要有效率，不要造成疏運瓶頸。

至於旅客出入境方面，呼籲旅客多使用智慧化設備，像是自助報到、行李托運、通關等，可藉此減少壅塞的狀態。

在聯外交通方面，桃園市長鄭文燦已經與交通部與警察局密切配合規劃，不管是高速公路的匝道管控、流量都能掌握，並鼓勵共乘。除了國道夜間免收費外，也有增加國道路肩開放路段行駛等配套，相信這是便民利民的措施，也是比較接地氣的做法。在機捷及高鐵方面，也有班次的增加調度，都可有效減緩可能的塞車狀況。

鄭文燦也說，在第一時間也將國道春節連假夜間免收費的措施轉發出去；「林佳龍的作法是便民利民、接地氣的作法」。

林佳龍最後感謝民航局及桃園國際機場公司的配合，暫停非必要工程，增加機場進出起降的最大容量。他也允諾春節期間將再到桃園機場關心疏運狀況，交通部也將成立應變中心，由相關單位密切合作，讓民眾有個平安快樂的春節。

(中時 )

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