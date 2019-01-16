新興經濟體大學排名朝陽科大入榜

2019年01月16日 15:47 中時 林欣儀

朝陽推動千人海外體驗，學子至丹麥VIA大學交流表現十分傑出。(林欣儀攝)

英國泰晤士高等教育特刊（TimesHigherEducation）公布2019全球新興經濟體大學排名，共有來自世界43個國家、450所大學上榜。台灣部分，創校僅25年的朝陽科技大學擠入前350＋，且連續2年蟬連台灣唯一進榜的私立科大，國際化表現受矚目。

這項評比對象為英國富時集團（FTSE）列為新興經濟的國家與地區，朝陽科大校長鄭道明表示，考核項目包括教學、研究、論文引用、國際視野及產業收入共5個面向、13項嚴謹的績效指標，藉以衡量各大學實力表現，台灣僅3所科技大學上榜。

鄭道明強調，朝陽在多項國際化權威排名表現亮眼，除榮獲2019全球新興經濟體大學排名350＋殊榮，也榮獲2019年全球電腦科學領域排名600＋、全球最佳大學排名1000＋等排名，單是計算英國泰晤士評比各項排名，朝陽就奪下7項佳績。

朝陽科大研發長徐松圻指出，朝陽與超過640所海外學校簽訂學術合作協議、交流遍及世界五大洲，也持續禮聘國際級大師加入教學與研究，今年就禮聘美國波特蘭州立大學工程與科技管理系教授戴姆為榮譽特聘講座教授、其學術研究成果豐碩。

英國泰晤士報高等教育全球大學排行榜總編輯菲爾‧巴蒂說，大學致力提升世界排名與聲譽、研究，有助於激發良性競爭、合作，可提升辦學品質。

(中時 )