否認間諜活動！華為總裁打破沉默「支持共黨但不傷害世界」

華為總裁任正非堅稱華為沒有為中國大陸進行間諜活動，雖然支持共黨、但不會傷害世界。圖為任正非與中國大陸國家領導人習近平參觀華為公司。（路透）

友善列印
中時電子報

孟晚舟案自去年12月爆發以來引發華為在全球一連串風波，上周又爆發波蘭園高層涉嫌間諜案，華為總裁、孟晚舟的父親任正非終於打破沉默，堅稱華為沒有為中國大陸進行間諜活動，雖然支持共黨、但不會傷害世界，同時也表達他對女兒的思念。

面對美國指控華為設備為中國大陸收集外國情資的「後門」，任正非澄清絕對不會因政府要求就披露外國客戶的機密訊息。

面對美國指控華為設備為中國大陸收集外國情資的「後門」，向來低調、極少出現於媒體面前的華為總裁任正非在深圳總部開記者會澄清，絕對不會因政府要求就披露外國客戶的機密訊息。他表示，華為必須遵守商業規則。「我不認為我的個人政治信仰和商業實體將要從事的行為之間，存在什麼緊密聯繫」，他強調，對於這種要求（指中國政府要求華為提供外國客戶數據）肯定會說不。

外界質疑基於大陸新的國家安全法中，要求華為藉由通訊設備建立管道蒐集客戶的電子情報，任正非堅決否認這一點，並指出大陸沒有法律規定，要求公司強制安裝後門（用於情報蒐集），並強調華為過去「從沒發生嚴重安全事件」，並說「我依然深愛我的國家、我也支持共產黨，但我絕未做出傷害世上任何一個國家的事情」。

任正非也淡化華為遭部分國家封鎖，不得參與5G電信網路建置一事。他說：「我們將把焦點轉向歡迎華為的國家，提供服務。」他還說，華為在全球拿下30件建置5G電信網路合約。

面對美國總統川普正考慮發布行政命力禁止民間企業採用華為設備，任正非仍讚揚川普「偉大」，並宣稱他的減稅政策有利於美國企業；而針對華為與陸美貿易戰扯上邊，他則稱「華為沒這麼重要！一粒芝麻種子如何影響兩強之間的衝突呢？」，並呼籲陸美合作共贏。

不過川普先前聲稱有必要將介入孟晚舟司法案，任正非則表達對愛女的思念，十分想念女兒。

(中時電子報)

文章來源：Reclusive Huawei founder: we don’t spy for China

美國防高官：統一台灣是大陸軍隊… 拉警報！陸罕見判死加毒販 西方…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。