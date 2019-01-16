否認間諜活動！華為總裁打破沉默「支持共黨但不傷害世界」

2019年01月16日 15:21 中時電子報 馮英志

孟晚舟案自去年12月爆發以來引發華為在全球一連串風波，上周又爆發波蘭園高層涉嫌間諜案，華為總裁、孟晚舟的父親任正非終於打破沉默，堅稱華為沒有為中國大陸進行間諜活動，雖然支持共黨、但不會傷害世界，同時也表達他對女兒的思念。

面對美國指控華為設備為中國大陸收集外國情資的「後門」，任正非澄清絕對不會因政府要求就披露外國客戶的機密訊息。

面對美國指控華為設備為中國大陸收集外國情資的「後門」，向來低調、極少出現於媒體面前的華為總裁任正非在深圳總部開記者會澄清，絕對不會因政府要求就披露外國客戶的機密訊息。他表示，華為必須遵守商業規則。「我不認為我的個人政治信仰和商業實體將要從事的行為之間，存在什麼緊密聯繫」，他強調，對於這種要求（指中國政府要求華為提供外國客戶數據）肯定會說不。

外界質疑基於大陸新的國家安全法中，要求華為藉由通訊設備建立管道蒐集客戶的電子情報，任正非堅決否認這一點，並指出大陸沒有法律規定，要求公司強制安裝後門（用於情報蒐集），並強調華為過去「從沒發生嚴重安全事件」，並說「我依然深愛我的國家、我也支持共產黨，但我絕未做出傷害世上任何一個國家的事情」。

任正非也淡化華為遭部分國家封鎖，不得參與5G電信網路建置一事。他說：「我們將把焦點轉向歡迎華為的國家，提供服務。」他還說，華為在全球拿下30件建置5G電信網路合約。

面對美國總統川普正考慮發布行政命力禁止民間企業採用華為設備，任正非仍讚揚川普「偉大」，並宣稱他的減稅政策有利於美國企業；而針對華為與陸美貿易戰扯上邊，他則稱「華為沒這麼重要！一粒芝麻種子如何影響兩強之間的衝突呢？」，並呼籲陸美合作共贏。

不過川普先前聲稱有必要將介入孟晚舟司法案，任正非則表達對愛女的思念，十分想念女兒。

(中時電子報)