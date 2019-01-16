客運業推優惠 輸運春節人潮

2019年01月16日 15:46 中時 陳俊雄

農曆春節9天連續假期即將來臨，台北區監理所考量民眾會提前返鄉，已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，並擴大實施使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」、86條國道客運提供平均85折優惠等措施，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

台北區監理所表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節連假會延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施。

在票價優惠部分，自2月1日0時起至2月10日24時止，計有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，平均優惠額度約為原價之85折（各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準），凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠。

另為持續加強公共運輸推動力道及培養民眾搭乘大眾運輸習慣，並考量春節連假均有大量觀光旅遊人潮，故本次春節連假持續擴大實施使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」之措施，共計40條台灣好行路線納入實施，相關路線資訊及停靠之觀光景點站位，民眾可逕上觀光局網站查詢了解。

為了紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭-頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車於尖峰時段行經該路段旅行時間平均約節省30至40分鐘。該所業協調相關客運業者於春節連假期間台北往返宜蘭之班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站…等站搭乘國道客運前往宜蘭。

對於往返台北與花蓮之民眾，除了鐵路直達外，也有鐵公路聯運服務可供選擇，乘客可洽客運公司（首都、國光、葛瑪蘭或大都會）或逕向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮。搭乘「台北-花蓮」鐵、公路聯運轉運的票價僅僅是自強號的一半左右，經濟又實惠。

台北監理所也提醒，民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；歡迎您於春節期間，帶著輕鬆的心情，多多利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦，使您的春節假期更加安心又順心。

(中時 )