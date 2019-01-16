在五天十堂課練就A咖的條件 時報數位行銷營 腦力全開

2019年01月16日 15:26 中時電子報 綜合報導

因為數位行銷, 韓國瑜在短短40天內聲勢翻紅, 也打響高雄以及愛情摩天輪名號, 數位世界並沒有標準可循, 內容以及創意才是王道。因應這樣的數位浪潮趨勢, 時報培訓營特號召A咖名師, 將數位創意、數位媒體、消費者/網民心態、數位媒體擴散力、小編神器等數位行銷知識, 以實務方式讓學員深刻領會數位行銷世界的多變及有趣之處。

由旺旺中時媒體集團所舉辦數位行銷營「創意Ａ咖點點名」，將於1月24日開課，特邀甫獲第41屆時報廣告金像獎年度最大獎得主赤兔影像執行長王威人、曾獲多項國際廣告獎項的智威湯遜首席創意長常一飛、新極限創意長詹朝棟、dothink2C數位行銷董事長張怡琪, 以及曾在奧美互動服務十多年的資深數位策略顧問王俊人，以及擁有豐富媒體經驗的中國文化大學廣告系主任鈕則勳，集合各專業領域的重量級A咖，打造含金量最高的夢幻講師陣容，有系統的提供學員多元的數位行銷知識; 課程內容不僅是紙上談兵，透更過企業參訪與實作提案，讓學習更貼近實務需要，將五天十堂課所學內容, 在最後一天的提案競賽, 交出漂亮的成績單為履歷加分。

智威湯遜首席創意長常一飛。(圖/旺旺中時文化傳媒)

赤兔影像執行長王威人。(圖/旺旺中時文化傳媒)

此外，本營隊最特別的地方是學員們來自兩岸三地且不同學系背景，除了在活動中相互交流專業技能，也能同步認識更多志趣相近的朋友。對人生有遠見、有熱情的同學至請到金小牛創意俱樂部粉絲專頁瞭解活動內容。

(中時電子報)