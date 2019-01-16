獨居老人亂吃藥 社區藥師探訪陪伴展歡顏

2019年01月16日 15:47 中時 魏怡嘉

吳奶奶是一位獨居老人，因失能外出不便，時間長了即出現厭世的情緒，因自我照護的知識也不足，身體一有不適，就隨意拿手邊的藥品服用，由於過去經常發生頭暈的狀況，才發現吳奶奶有缺鐵性貧血的情形，社區藥師蘇柏名知道後，便常去關心訪視吳奶奶，並建議醫師可開立鐵劑相關藥品給吳奶奶服用，經過蘇藥師的持續追蹤，吳奶奶頭暈的現象已改善許多，且有了藥師的陪伴，吳奶奶也更加開朗。

藥師公會全聯會理事長古博仁表示，像吳奶奶這樣的情形可能存在社會每個角落，藥師公會全聯會自2010年開始推動藥事照護業務，至今年已屆滿10年，這期間點點滴滴累積了許多在地感動人心的故事，也凸顯藥師在長照體系中的功能與價值是不容忽視的。

另一名年家住雲林年約50歲的李女士，其患有6種疾病，但她的藥品儲存雜亂，同時使用多種管制藥類的止痛藥，曾經將醫師開立30天的安眠藥分3天服用完畢，也因行動不便而足不出戶，活動空間僅限於昏暗的小房間。

前年李女士因為疾病控制不佳，經常就診，所以在去年認識了藥師吳鴻年。吳藥師時常利用空檔時間訪視李女士，不但協助整合藥品，也指導李女士正確的用藥習慣，在李女士有特殊狀況時，積極聯繫醫師並陪李女士去看診，目前李女士過量使用安眠藥已改善，從1天10顆，降為3顆，重複使用止痛藥3種，降為1種。

古博仁理事長強調，隨著長期照顧的蓬勃發展，病人的照護已不再是透過單一專業即可負擔，更需要多種職類專業人員共同擬定適合病人的照護方案，而藥師即為其中一環，藥師公會必須強調的是，藥師不但是用藥管理的靈魂人物，更是病人與醫師之間的溝通橋樑，尤其無價地精神支持與陪伴，更是對病人身心有莫大的幫助。

(中時 )