拉警報！陸罕見判死加毒販 西方特權恐要結束了

2019年01月16日 15:30 中時電子報 吳映璠

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品案，14日在中國大陸遭判死刑，不過美國有線電視新聞網（CNN）出具評論認為，西方國家公民在中國大陸遭判死的案例相當少見，即便是販毒等重罪，大陸司法部門對西方罪犯多有禮遇，而此時謝倫伯格罕見遭判死刑重罪，背後除了孟晚舟案等政治因素，大陸近年來政治、經濟力量崛起，未來對於西方人特別寬宏的政策恐怕也將終結。

36歲加國男子謝倫伯格因涉嫌從大連分裝、運送約222公斤冰毒到澳洲，被大陸司法單位判處死刑，全案可再上訴。先前各界多關注整起案件進展過快、司法程序有諸多疑點，恐是大陸施壓加拿大釋放華為財務長孟晚舟的手段。

不過CNN出具評論，認為背後或許有更深一層意義，而這對各西方強權而言恐不是好消息，凸顯大陸經濟、政治實力崛起，未來對西方罪犯的寬容政策可能要結束了。

評論指出，儘管大陸未公布每年死刑行刑人數，不過據人權團體國際特赦組織（Amnesty International）推測，大陸仍是全球執行死刑人數最高的國家，每年有數千人遭行刑。

而販毒、持有毒品、吸毒等更是重罪，過去十年，包含來自烏干達、肯亞、南韓、日本等國家公民因毒品相關犯罪被判死，以奈及利亞公民來看，2016年就有約120人遭大陸判死。

不過西方國家公民犯下毒品罪所受到的懲罰卻相對輕，人權觀察組織（Human Rights Watch）駐香港研究員王松蓮（Maya Wang）指出，很多西方毒犯最後都是以監禁作結，目的是降低外交上的緊張關係以及避免國際社會批評。

即便2009年英國公民夏克（Akmal Shaikh）因持有4公斤重海洛因遭處死，但實際上他是巴基斯坦裔。2010年另一名法籍男子被判死刑，不過他事實上出生自寮國。文章因此認為，北京當局在選擇作戰對象時，是有挑選過的。

如今加拿大土生土長的謝倫伯格也遭判死，背後或許蘊藏北京對孟晚舟案的報復心態，不過隨著大陸經濟、政治實力崛起，或許也暗示著北京對西方國家的禮遇將告終。

(中時電子報)