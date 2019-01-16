學以致用？高材生種有機大麻 宣稱「吃得安心」

2019年01月16日 16:10 中時 林雅惠

擁有國立大學農業科系畢業的31歲莊姓男子，挾著本身多益外語鑑定考800多分，即在國外網路搜尋如何植栽大麻的知識，著手嘗試植栽大麻成功，並運用所學以探照燈打光技術助長於網路上販賣，警方跟監多月後，在莊男住處埋伏，當場查獲莊男種植的大麻植株及相關種植設備。

仁武分局偵查隊獲悉此案，旋即與苓雅分局、刑警大隊科技偵查隊等共組專案小組，並報請檢方指揮偵辦；專案小組為找出莊嫌所植栽大麻之處所，調閱上百支路口監視器影像及百筆通聯記錄分析研判，莊嫌為躲避警方查緝，每次前往植栽大麻之處所，會將所使用之交通工具停放在植栽大麻處所三條街以外之道路，後再以步行的方式前往，心思相當縝密，專案小組鍥而不捨追查之下，最後確定嫌疑人莊嫌涉嫌重大。

專案小組見時機成熟，於15日下午持搜索票，兵分三路派員從台中一路跟監莊嫌回高雄，並在莊嫌位於苓雅區租屋處所攻堅逮捕莊嫌到案，現場查獲大麻活株19株、大麻花及大麻葉成品數百公克、烘乾機、自動灑水設備及植栽大麻所需工具一批；另晚間於莊嫌苓雅區另處所再度查獲8株大麻活株。

警方調查，莊嫌將所學用在歹路，堅稱自己所植栽的毒品大麻均以有機栽培，且稱在台灣「自種自銷」絕不加農藥驅蟲，而改用辣椒水驅蟲，利用網路以每公克約1000餘元的暴利進行銷售，打著以保障民眾「身體健康」、「吃得安心」為噱頭，不禁令在場員警搖頭。

警方偵訊後，將莊嫌依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時 )