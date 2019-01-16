《如懿》的她79歲還被乾隆翻牌！最不受寵卻最幸福

張鈞甯在《如懿傳》飾演的愉妃，據傳直到79歲都還被乾隆翻牌。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

在《延禧攻略》、《如懿傳》、《新還珠格格》中，都有愉妃這個重要角色，她是五阿哥永琪的生母，歷史上的愉妃家世不高，直到生下五阿哥永琪後，母憑子貴才當上一宮主位，和乾隆感情也變好，直到79歲都還被乾隆翻牌召幸，是乾隆晚年最信任的親密愛人。

愉妃自寶親王府就開始服侍乾隆皇，直到乾隆57年。（圖／愛奇藝台灣站提供）

練練與張鈞甯都飾演過的愉妃，是蒙古鑲藍旗出身，自寶親王府就被封格格，為貼身侍寢婢女，入宮後初封海常在；乾隆二年，晉海貴人，到了乾隆6年生下五阿哥永琪，晉升為嬪；乾隆10年晉升愉妃，她一生只有生下這個皇子，因為兒子天資聰穎，深受乾隆喜愛，甚至一度是太子人選。

愉妃產下五阿哥後，漸漸被看重由貴人封為嬪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

歷史記載，乾隆二十八年圓明園九州清晏殿大火，永琪親背乾隆逃出火中，隔2年後，他年僅24歲就被封和碩榮親王。生母愉妃也漸漸被乾隆看重，可惜永琪英年早逝，年僅25歲就因病逝世。

愉妃死後被追封為貴妃，平安一生。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過愉妃身體十分康健，到了乾隆晚年是少見從王府到最後的嬪妃之一，據傳她79歲時還曾被乾隆翻牌召幸，雖沒有行房，但兩人徹夜長談，回憶起年輕時與孩子們小的時候，如老夫老妻相當幸福。

直到乾隆57年，愉妃過世後乾隆下旨以貴妃禮下喪，並葬於純惠皇貴妃園寢中，成為真正陪伴乾隆一生的後宮嬪妃。

(中時電子報)

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