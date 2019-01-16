嘉市偵查隊長柯坤旺榮退 一滴血破案失主送盆栽感謝

2019年01月16日 16:08 中時 廖素慧

失竊銀樓送盆栽感謝偵查隊追查懸案鍥而不捨。（廖素慧攝）

嘉義市警一分局偵查隊長柯坤旺今天簽退離職。（廖素慧攝）

嘉義市警一分局歡送偵查隊長柯坤旺榮退。（廖素慧翻攝）

警一分局偵查隊長辦公室等新任隊長來報到。（廖素慧攝）

嘉義市警一分局偵查隊長柯坤旺從警40年，16日退休離職，警察局尚未公布新任隊長人選，隊長辦公室空蕩蕩，等嘸人，倒是等來一盆致謝植栽，是20年前一樁銀樓竊盜案的失主感謝警方鍥而不捨，以1滴血追查嫌犯。

柯坤旺當年考上大學未讀，轉念警校，1979年台美斷交，局勢動盪，他跟著鎮暴警隊被派到美國駐台大使館執勤近1個月，警察生涯震撼教育初體驗，後來任職保一總隊、航警局，曾經歷苗栗火燄山空難事件處理。

調派至嘉義服務至今35年，參與嘉義市水源地槍戰、森林西路一家診所醫師遭仙人跳勒贖案等重大型案，2016榮獲得警政署模範警察，從警40年，今天退休離職。

柯坤旺說，沒想到一晃眼40年過去，警察生涯的點點滴滴仍歷歷在目，感謝弟兄們支持相挺，一起打拚維護治安的績效受肯定，退休後先放空，出國走走。

柯坤旺今早8時簽退離職，新隊長人選尚未被發布，公務暫由副隊長洪茂發處理，隊長辦公室空蕩蕩。

倒是中山路一家銀樓送了盆栽給偵查隊，感謝警方鍥而不捨偵辦懸疑20年的竊案。此案發生於1999年1月22日，竊嫌半夜翹門鎖、偷走銀樓的黃金，現場僅留下1滴血，案情毫無進展，直到去年底警方接獲通知，這滴血比對到1名可疑毒品犯，警方重啟追查，竊嫌聞訊兔脫。

檢方因為此案發生時的法定追溯期為10年，已逾法律追溯時效，而傾向不續查，但警方仍認為既然露出破案曙光，要給被害人交代，而重啟追查，感動案主，特地送盆栽致謝，也為柯坤旺退休畫下美麗的記號。

(中時 )