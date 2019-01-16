知名品牌旗艦鞋款上市 台灣獨家搶先全球開賣

2019年01月16日 15:39 中時電子報 黃邱倫

國際運動品牌361°的2019春夏新品「STRATA 3」日前於美國最大專業跑步博覽會「2018 RUNNING EVENT」(簡稱TRE)首度曝光即獲高度讚譽！這款由台灣人所設計開發的旗艦鞋款將由台灣市場昂首起跑，獨家搶先全球於1月16日上市。

STRATA 3為361°旗艦支撐鞋款，延續二代備受國際好評的穩定及緩震性能，STRATA 3首創MORPHIT-Upper Lacing System智能中腰包覆系統，由鞋面的內嵌式中足固定帶及3D鞋帶懸吊設計，針對不同腳型給予靈活調節的功能，同時強化足弓支撐，由內向外提供穩定性；而全腳掌的QU!KFOAM緩震中底搭配後跟落腳點的雙層QU!KFOAM，提供頂級緩衝的舒適腳感及回彈推進的效能。

361°邀請東吳24小時國際超馬賽台灣選手周俊宏為STRATA 3進行長距離山路實測，「第一眼看到STRATA 3覺得非常搶眼，很符合現代跑者喜歡亮色系的喜好，而鞋面的調整方式非常巧妙地運用鞋帶穿孔細節，連動地將鞋面緊貼足弓，加強支撐，這點在過往任何品牌的鞋款都沒有見過。實際穿上後，可感受到緩衝和舒適感相當優異，讓上坡路段時維持平穩腳步；下坡則為腳底吸收衝擊力道，幫助跑者在長距離中擁有同等的跑動舒適性，充分滿足高跑量、長距離跑者的耐戰需求。」周俊宏更表示將以STRATA 3作為出征4月份日本櫻花道250K超馬的指定鞋款。

(中時電子報)