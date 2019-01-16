老味全龍推手 趙士強盼復隊有特殊加盟條件

2019年01月16日 15:38 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

頂新集團有意讓味全龍重返中華職棒，作為1990年讓味全龍成為中職創始成員的背後推手之一，「微笑喬治」趙士強表示樂觀其成，也希望味全龍畢竟是中職創始球隊，能否有特殊的加盟條件，聯盟與4球團可以思考看看。

「味全龍畢竟是創始球隊，對中職貢獻很多，和完全沒有貢獻的新球隊不一樣，」趙士強說：「味全龍是在我們手上生出來的東西，味全這兩個字，百分之百有感情。」

中職於2017年，由中職會長吳志揚頒布新加盟規章，包含1億2000萬元的加盟金，並且得至少經營5年。另外須附3億6千萬元的保證金，還要配合1億元的地方棒球振興計畫，加盟門檻至少5.8億新台幣。

由於味全龍當年解散，是從中職聯盟「除籍」，如今味全龍要復活，無法用「復籍」的方式回歸，即使母企業相同，恐怕仍得依循新成員的加盟方式。

中華棒協去年選出趙士強（左起）、余政憲及林華韋3位副理事長，與理事長辜仲諒（右2）一同亮相，共同為台灣棒球的發展貢獻心力。（資料照片／鄭任南攝）

趙士強說，自己大學畢業第一個工作就在味全，從業餘就效力這支球隊，也參與了成立職棒的過程。不只是對球隊和企業，他也很懷念當年的「龍迷」，直說：「龍迷是很有水準、而且自主性高的。」

趙士強透露，4、5年前頂新真的有跟他聊到怎麼重組味全龍，重返職棒圈，但後來發生食安事件，事情就擱了下來。趙士強這兩年與「頂新和德文教基金會」合作，也參與了該集團回饋基層棒球的計畫，但今天傳出味全龍要復隊的新消息，趙士強表示並未被接觸或徵詢過。

前年底傳奇球星公益賽，投出中職史上首場無安打比賽的陽介仁，也披上龍袍出馬投球。（資料照片／李弘斌攝）

「我想我和很多球迷一樣，真的希望味全能夠再次組隊，」當然趙士強也很清楚，1999年頂新解散棒球隊，傷了無數龍迷的心，加上前幾年爆發的食安事件，讓球迷未必諒解與支持復隊。

趙士強也以自己近年參與基金會回饋基層的經驗表示，「他們（頂新）這幾年做的事情，並不是譁眾取寵，也許金額不多，但3年來真的就是回饋基層棒球，從彰化到台中，還在找下一個縣市。若要重組味全龍回到職棒，我相信是真的有心，不是球迷所說的要『洗白』。」

(中時電子報)