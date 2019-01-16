盜墓筆記！鹿港第一公墓怪手劫掠清朝古墓群玉鐲子成串被丟棄

鹿港第一公墓清代古墓群遭施工破壞，許多玉鐲子甚至被串起來丟在角落。（吳敏菁翻攝）

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鹿港第一公墓清代古墓群遭施工破壞，陪葬的陶盆、瓷盤等也到處散落。（吳敏菁翻攝）
鹿港第一公墓古墓群，目前僅保留「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑，其他都被嚴重破壞、清除。（吳敏菁翻攝）
鹿港第一公墓古墓群，目前僅保留「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑，其他都被嚴重破壞、清除。（吳敏菁翻攝）
鹿港第一公墓古墓群，目前僅保留「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑，其他都被嚴重破壞、清除。（吳敏菁翻攝）

彰化縣鹿港第一公墓內去年發包遷墓，研擬設置太陽能光電板，卻挖出具有文資價值得清代古墓群，未能即時擋住工程破壞，269座古墓群，毀壞儘剩40多座，文化界痛心；文化局表示，10月初已函請施作廠商停工，並持續搶救及清理調查，包含墓葬區遺跡測繪與紀錄、墓葬出土文物整理等研究與保護等工作。

鹿港是台灣最早的海港商業城市，鹿港第一公墓古墓群，見證開發一頁，文化界指出，去年6月，地方文史工作者就呼籲保護古墓，但行政單位沒有作為，彰化縣文化局10月決議停工，目前僅保留「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑，其他都被嚴重破壞、清除。

歷史現場，被挖掘的墓穴古物也未清點，許多玉鐲子甚至被串起來丟在角落、瓷盤等也到處散落，學者痛批，從文化部、彰化縣文化局到鹿港鎮公所，都沒把文化資產保存法放在眼裡，只是開會，紙上公文轉來轉去卻沒有實際行動，坐視了文物被嚴重破壞。

鹿港鎮公所指出，接到停工通報，就要求包商停工了，包商也說，接到停工通知，並沒有再動工，現場到底是變得怎麼樣？是督導單位的責任。

彰化縣文化局表示，文化局在第一時間徵詢專家學者給予協助，除了檢討行政程序及相關責任外，亦儘速依現場保存情形辦理墓葬區緊急搶救及清理調查計畫，包含墓葬區遺跡現象測繪與紀錄、墓葬清理發掘、出土文物整理、研究與保護工作等，後續再召開專案小組會議，討論後續的處理原則，以保存現有鹿港第一公墓之文化資產。

(中時 )

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