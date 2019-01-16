虐兒案頻傳　基市辦桌遊講座促進親子關係

基隆市長林右昌（左二）和教育處長陳素芬（左一）今（16）日在市務會議後記者會宣布，將於2月在安樂區行政大樓9樓創新研發中心，舉辦「親子桌遊趣，溝通零距離」、「幸福方程式，經營好關係」講座課程。（張穎齊攝）

友善列印
中時
基隆市教育處與家庭教育中心今（16）日在記者會上，以生動有趣的行動劇方式，傳達親子溝通零距離的觀念，藉此經營幸福的家庭。（張穎齊攝）

近期虐兒事件頻傳，基隆市政府為鼓勵民眾營造和諧的幸福家庭，藉由桌遊等活動以提升親子關係，基隆市家庭教育中心和經國暨健康管理學院觀光休閒與健康系合作，將於2月舉辦2場次免費講座課程，市長林右昌和教育處長陳素芬呼籲民眾踴躍報名參與。

陳素芬今（16）日在市務會議後記者會表示，活動將在2月16、23日，於安樂區行政大樓9樓創新研發中心，舉辦「親子桌遊趣，溝通零距離」、「幸福方程式，經營好關係」講座課程。記者會上，教育處與家庭教育中心也以生動有趣的行動劇方式，傳達親子溝通零距離的觀念，藉此經營幸福的家庭。

陳素芬說，幸福家庭讓人嚮往，也是孩子健全成長的重要基石，運用活動桌遊教導大家營造幸福氛圍，建立和諧親子家庭關係，感受滿滿幸福。

教育處補充，活動將由經國觀光休閒與健康系老師林怜利來帶領大家，透過智慧創新設備與空間，以及「邊玩邊學」的方式，讓家長發現與孩子間溝通的問題，學習親子溝通技巧、衝突處理與關係修補。

另外，教育處強調，從環境教育蔬果卡牌、桌遊等道具，可帶領現場家庭學習人際關係及大自然互動，協助營造和諧親密家庭關係。活動簡章與報名表，可至家庭教育中心官網http：／／kl.familyedu.moe.gov.tw／瀏覽下載，或電洽中心行政專線02-24271724詢問。

(中時 )

不只有補班日全聯熱美式連續7天… 旅日遇消費爭議可撥打訪日消費者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。