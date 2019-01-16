虐兒案頻傳　基市辦桌遊講座促進親子關係

2019年01月16日 15:45 中時 張穎齊

基隆市教育處與家庭教育中心今（16）日在記者會上，以生動有趣的行動劇方式，傳達親子溝通零距離的觀念，藉此經營幸福的家庭。（張穎齊攝）

近期虐兒事件頻傳，基隆市政府為鼓勵民眾營造和諧的幸福家庭，藉由桌遊等活動以提升親子關係，基隆市家庭教育中心和經國暨健康管理學院觀光休閒與健康系合作，將於2月舉辦2場次免費講座課程，市長林右昌和教育處長陳素芬呼籲民眾踴躍報名參與。

陳素芬今（16）日在市務會議後記者會表示，活動將在2月16、23日，於安樂區行政大樓9樓創新研發中心，舉辦「親子桌遊趣，溝通零距離」、「幸福方程式，經營好關係」講座課程。記者會上，教育處與家庭教育中心也以生動有趣的行動劇方式，傳達親子溝通零距離的觀念，藉此經營幸福的家庭。

陳素芬說，幸福家庭讓人嚮往，也是孩子健全成長的重要基石，運用活動桌遊教導大家營造幸福氛圍，建立和諧親子家庭關係，感受滿滿幸福。

教育處補充，活動將由經國觀光休閒與健康系老師林怜利來帶領大家，透過智慧創新設備與空間，以及「邊玩邊學」的方式，讓家長發現與孩子間溝通的問題，學習親子溝通技巧、衝突處理與關係修補。

另外，教育處強調，從環境教育蔬果卡牌、桌遊等道具，可帶領現場家庭學習人際關係及大自然互動，協助營造和諧親密家庭關係。活動簡章與報名表，可至家庭教育中心官網http：／／kl.familyedu.moe.gov.tw／瀏覽下載，或電洽中心行政專線02-24271724詢問。

(中時 )