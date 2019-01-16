竊嫌見警欲開槍 英勇警飛撲壓制

警方從陳嫌房間起出2把改造手槍、行竊作案工具及43顆子彈與安非他命毒品。（李其樺翻攝）

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台南市六甲區44歲陳姓男子日前涉及一起闖空門竊案，昨天上午台南市善化警分局偵查隊前往住處逮人，過程中陳嫌一度要拿槍反擊，幸好小隊長柯屏一眼明手快，第一時間飛撲壓制順利逮捕陳嫌。

本月11日善化轄區一間民宅遭人闖空門，雖然沒有現金遭竊，不過手環、玉鐲等財物不翼而飛，財損達40多萬元。善化警分局獲報展開調查，鎖定家住六甲區的陳姓男子（有毒品、竊盜、槍炮前科）涉有重嫌。

昨天上午8時許，善化分局偵查隊持搜索票前往陳嫌住家逮人，陳母見警方上門，淡定的帶著員警到三樓兒子的房間，突然大喊「警察來找你了！」，在房間內的陳男聽到母親喊聲，立即將房門鎖住，雙方僵持不下，陳男就是不開門。

過程中偵查隊員一腳大力踹開陳嫌房門，赫見陳嫌轉身要拿槍反擊，小隊長柯屏一見情況危急，瞬間飛撲壓制陳嫌，使其動彈不得，同時發現陳嫌改造手槍已經上膛，彈匣內裝滿子彈，陳嫌遭逮控制後，不禁讓警方鬆一口氣。

警方在陳嫌房間內查獲2把改造手槍及43顆子彈與安非他命毒品。陳嫌了避免警方查獲槍枝，還將手槍及子彈藏在襪子內與垃圾袋一起放在垃圾桶旁，但因偵查隊幹員搜索仔細，無法逃過法眼。

陳嫌向警方坦承涉及竊案，至於槍枝來源則推給已經死亡的周姓男子，毒品則是自己吸食，警方偵訊後，全案依竊盜、槍炮、毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時 )

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