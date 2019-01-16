旅日遇消費爭議可撥打訪日消費者熱線

消保處表示，民眾旅日遇消費問題，可撥打訪日消費者熱線。（消保處提供）

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日本是許多國人出國旅遊的首選，統計去年1到11月台灣民眾前往日本旅遊人數達448萬餘人次。現正值旅遊旺季，行政院消保處表示，旅遊日本的國人倘遇消費問題時，可直接撥打日本國民生活中心（NationalConsumerAffairsCenterofJapan,NCAC）設置的「訪日觀光客消費者熱線：03-5449-0906，以解決爭議。

消保處表示，日本國民生活中心是日本負責消費爭議諮詢處理業務的機構，功能近似我國各縣市政府設置消費者服務中心。NCAC為協助世界各國赴日觀光客處理消費問題，特別設立「訪日觀光客消費者熱線」，並自2018年12月起提供服務，觀光客可使用英文、中文、韓文、泰文、越南文和日文等6種語言與服務員交談。

依NCAC提供資訊，旅日遊客若與當地商店、餐廳、交通或住宿業者等發生消費糾紛（如餐廳要求支付高額費用、租車時被要求支付高額修理費或飯店的房型和預訂的不同)，都可向NCAC服務員諮詢。但不接受觀光資訊、物品遺失、發生事故、生病受傷等與消費糾紛無關事項之諮詢。

「訪日觀光客消費者熱線」，在日本當地電話號碼為03-5449-0906，撥打須支付通話費。服務時間為平日10時至16時，周六日及國定假日不提供服務。

消保處提醒，除日本國民生活中心設置的「訪日觀光客消費者熱線」提供直接處理跨境（國）消費爭議管道外，跨境（國）消費爭議屬私權紛爭，許多國家的政府機關原則上不介入個別爭議協調處理。因此出國民眾萬一發生跨境消費糾紛，可上消費者保護會網站參考「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道https：／／bit.ly／2HcAEhh」，了解相關救濟管道資訊，維護自身權益。

(中時 )

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