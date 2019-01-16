公路總局說明春節期間新北5大交通熱點

公路總局因應春節交通疏運推出幸福公路APP。（陳俊雄翻攝）

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公路總局將台9線規劃為國道5號替代路線，並於螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面。（陳俊雄翻攝）

今年春節有9天的連假，公路總局16日公布新北市的交通熱點，包括台2線台2乙線竹圍~淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段。

至於車流高峰則將有2波，第1波從2月1日下午至4日上午止，以南下車流為主；第2波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，無方向性。

公路總局表示，今年春節有9天連假，部分民眾會安排出國以避開國內旅遊景點交通壅塞，新北市前往桃園機場的民眾，可利用台61線作為台北往返桃園機場的替代道路，可從台64線八里新店線往八里方向，銜接台61甲，台61線一路往南，由台61線大園交流道(34.95k處)下，行駛約500公尺左轉台15甲線，再接台4線，即可到達桃園國際機場，另亦可利用機場捷運等大眾運輸系統。

公路總局指出，西濱快速公路觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接台66、68線快速公路系統，與國1、國3國道系統形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

另為紓解國5部分車流，台9線規劃為國道5號替代路線，公路總局也於螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「幸福公鹿」走，替代路線不迷路。

公路總局預估春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日（星期五）中午起開始出現南向車流，預估將集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多。至於收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午。

公路總局指出，新北地區交通壅塞「熱點」預估會出現在台2線台2乙線竹圍~淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段。建議用路人盡量避開這些塞車路段或行駛替代路線，將可節省旅行時間。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

(中時 )

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