三匪搶加油站3萬3倒賠16萬多 還被判8年餘重刑

2019年01月16日 16:19 中時 鐘武達

20多歲的蘇、蔡與李姓男子因嗜賭欠債，去年涉嫌結夥持刀行搶溪州鄉1處加油站得手3萬3000多元，3人落網後除了和解賠償加油站及被害站長16萬餘元，彰化地方法院16日更依《加重強盜罪》判處3人8年至8年6月不等有期徒刑。

彰化地院判決指出，家住員林市的蘇、蔡、李是朋友，其中李男的女友則在受害的加油站工作，李因經常接送女友上下班，得知加油站的作息、保全配置與保險箱存放有現金，即與蘇及另名曹姓友人商議要動手。

去年9月17日深夜，蘇男打前鋒持菜刀潛入加油站，李、曹把風守候，沒料到，蘇卻因誤觸保全嚇得丟下菜刀落荒而逃，事後還因遭到曹男譏笑，兩人扭打了一番。

再幹一次！隔天，經營紅茶店的蔡男得知蘇男的糗樣，竟說「我也要摻一腳」，接著18日當晚，蘇、蔡、李決定再幹一場，李依然負責把風，蘇、蔡動手。蘇、蔡聯手控制朱姓站長行動並要脅說出保險箱密碼，最後得手保險箱內3萬2800元與朱皮夾內的900元，逃走時還抱走監視器主機。

3人犯案後到社頭分贓，以為神不知鬼不覺又回到紅茶店後才分開。而受害的朱姓站長事後自行脫困報警，北斗警方在案發隔天即20日循線將3人逮獲。

這起強盜案雖然是蘇、蔡兩人動手、李男只負責把風，但法官認為，李男事先均有參與強盜之謀議，也對蘇、蔡的強盜行為有認識，符合3人以上之加重要件，另念及3人犯後坦承犯行，且與被害人達成和解，據此量刑。

(中時 )