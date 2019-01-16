國民黨回函中選會：建議2020總統立委合併選

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國民黨今天舉行中常會，中常委江碩平認為黨中央對於2020總統及立委選舉是否分開選舉要有立場。國民黨秘書長曾永權在會中表示，中選會已經來函詢問過，國民黨也回函中選會，主張比照2012、2016年大選，總統跟立委應該要合併選舉。

曾永權在會中指出，黨中央近期廣徵黨內意見，最後基於兩個理由，一個是節省國家經費，合併選舉可以替國家節省6至8億，另外一個理由是減少社會動盪的時間。基於上述兩個原則，國民黨向中選會表達主張2020總統及立委應該一併選舉。

國民黨中常會今天也通過新北市、彰化縣、台南市以及金門縣立委補選提名。新北市將提名國民黨文傳會副主委鄭世維，彰化縣將提名彰化縣前副縣長柯呈枋，台南市提名台南市黨部主委謝龍介，金門縣則提名前金門縣議長洪麗萍。

國民黨團書記長曾銘宗今天赴中常會報告本會期黨團運作情形，本會期計召開記者會超過50次，且這會期開始，黨團會「主動出擊」，直搗黃龍，找部會首長踢館。這點獲得在場主席及中常委肯定，黨主席吳敦義特別稱讚曾這會期表現傑出。

中常委徐弘庭也在會中提議，下次公投應該要提案廢除促轉會，曾永權特別提醒，中選會擬提修法將「應」公投綁大選，改成「得」，還有門檻可能上修的問題，要求立法院黨團要相當注意修法狀況。

(中時 )

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