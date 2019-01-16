基隆市長林右昌談「防虐童」 要多雞婆一點

基隆市長林右昌談虐童案呼籲民眾要多雞婆通報。（游昊予翻攝）

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游昊予

2019年剛開始，新北市和台南市變接連傳出虐童案，引發社會關注，部分民眾出於義憤，甚至出現動用私刑情況。基隆市長林右昌16日在市務會議後表示，鄰里間要多關心、多關懷，多雞婆一點，有狀況就馬上通報，避免悲劇發生。社會處長吳挺鋒補充，已成立社工科，並提高人員待遇，進行以「家庭為中心」的整合性服務。

林右昌16日在市務會議後記者會指出，許多相關事件的發生，都是經過長時間累積，最後才一次爆發，希望鄰里要多關心、多關懷，多雞婆一點，用更多的關注與照顧，避免悲劇發生。林右昌說，基隆市對高風險家庭都有列管，並進行跨局處的業務聯繫。林右昌表示，在他的名下，就有100多名寄養家庭的孩子，每年都會邀請寄養家庭聚餐。

社會處長吳挺鋒表示，社政系統都有規範，從初級需經濟扶助到高風險，按照不同風險等級，進行列管及關懷。這不只社政要做，還需透過醫政、民政系統、教育、治安，整體通報網絡動起來，防制才有效果，針對重要列管個案，也會跨局處進型協調。為配合行政院社會安全網，社會處已於1月1日起成立「社工科」，將社工從臨時人員改為約聘人員，讓社工可以久任，並增加督導及高級社工師各一位，讓人力的培養能更完整。

對於近日民眾包圍當事人住家或警局，在現場開直播，甚至動用私刑的情形，吳處長說，希望民眾雞婆通報，但不要聚眾動用私刑，因為許多案件還需要進一步釐清，因為一時衝動行事，不僅可能觸法，也會造成處理單位的困擾。

(中時 )

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