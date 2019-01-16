草莓控注意！12款草莓甜點 找回初戀滋味

2019年01月16日 16:27 中時 徐力剛

主廚推薦必嘗「草莓芙蓮」，海綿蛋糕與特製卡士達內餡。（圖片提供／台北凱撒）

甜點「草莓大福」完整保留整粒萬丹紅豆製作，混合紅豆沙增加口感。（圖片提供／台北凱撒）

「草莓生乳捲」甜而不膩口，讓人愈吃愈上癮。（圖片提供／台北凱撒）

每逢冬季，草莓那口酸甜滋味令無數少女為之瘋狂，台北凱撒Checkers自助餐看準商機，打造10多款「草莓系」甜點，加入苗栗大湖新鮮草莓製作，酸中帶甜有如初戀滋味。

說到酸甜草莓，佐以綿密蛋糕體享用，別有一番滋味。主廚推薦甜點「草莓芙蓮」做工繁複，選用海綿蛋糕為基底，夾入法式奶油霜混合北海道十勝鮮奶油製作卡士達內餡，再加入草莓增加層次感，最後涮上薄薄一層莓果醬提出風味，蛋糕入口即化，尾韻帶有雞蛋清香，與不膩扣奶油相呼應，在口中迸出新風貌。喜愛日式甜點的你不可錯過「草莓大福」，皮薄餡多大福裹入滿滿紅豆粒和草莓餡料，適合搭配現沖茶品享用。

經典商品「草莓生乳捲」加入蛋糕、新鮮草莓及鮮奶油3大元素製作，為饕客必點品項之一；現場同步提供草莓奶酪、草莓馬卡龍、草莓奶酪及草莓泡芙等小點，現場提供12款甜點任選。

想大啖美味甜點，台北凱撒官方臉書粉絲團現正舉辦「莓好時光」票選活動，即日起加入粉絲團，並留言「＃我最喜歡第X款XXX！」，本人與一位好友來店用餐出示畫面，享平假日下午茶420元＋10％、平日午餐580元＋10％、平日晚餐680元＋10％及假日午晚餐780元＋10％超值優惠價格，最低下殺72折起。

(中時 )