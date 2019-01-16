蘇揆怒…徐國勇立刻視察桃機有收穫 網讚：鼻子真靈

2019年01月16日 16:01 中時電子報 林郁庭 、 陳儷方

徐國勇當場發現有旅客主動丟棄大陸火腿腸、豬肉乾等。（圖/擷取自影片）

徐國勇視察桃機有收穫。（影/內政部提供）

新官上任三把火，為防堵非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌下令，桃園機場入境旅客手提行李稽查。內政部長徐國勇今天視察桃園機場旅客手提行李安檢作業，他請航警搜查隨身行李時，當場發現有旅客主動丟棄小香腸及肉乾零食，為此徐國勇要求機場相關人員嚴加防堵。

徐國勇上午搭乘機場捷運到桃園機場，隨即在移民署、航空警察局人員陪同，瞭解旅客下飛機後到入境的安檢作業，他站在下飛機的閘口前，視察旅客手提行李檢查作業。有旅客下飛機後主動丟棄手提行李內肉製品，也有旅客對於嚴格安檢直呼「到底發生什麼事了」，而徐國勇當場發現有旅客主動丟棄大陸火腿腸、豬肉乾等。徐國勇也指示相關單位，要嚴加防堵非洲豬瘟侵台。

內政部也要求警政署與航空警察局，增補90名航空警察員額，透過X光機與人力增加，加強防疫效能，全面防止非洲豬瘟食品進入台灣。徐國勇說，為了全面防堵豬瘟，內政部已經決議要採購X光機，不過因為政府採購設備必須符合採購法，雖有一定行政流程，但內政部將全力縮短採購時程，讓設備盡速到位。

有網友將徐國勇今天視察桃機的消息放在PTT上，其他人看了紛紛留言，「還要等蘇院長震怒才啟動」、「其實這錢這設備 早就該買了」、「姑婆勇以毒攻毒」、「狗狗：要改找部長來了嗎？」

(中時電子報)