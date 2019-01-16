30餘歲男子染麻疹 曾赴桃園參加尾牙

2019年01月16日 16:25 中時 林周義

麻疹個案可感染期活動史。（疾管署提供）

北部一名30餘歲男子，去年底赴越南旅遊，回國後出現發燒、結膜炎、咳嗽等症狀，並在今（16日）確診為麻疹。疾管署表示，該名男子本月12日曾到桃園中壢「黃帝嶺餐廳」參加公司尾牙，目前衛生單位已掌握118名接觸者，尚未將尾牙員工納入，預計人數仍會攀升。因麻疹可透過空氣傳播，呼籲民眾多加留意。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名男子在公司從事行政工作，去年底前往越南自助旅行。返國就醫時，連續兩次都被當作感冒處理，第三次才確診為麻疹，目前在家休養。

羅一鈞表示，麻疹藉由空氣傳播，即使超過1公尺仍有可能被感染，民眾需多加留意。因尾牙參與人數眾多，目前已要求相關公司通知員工，若因疑似症狀就醫，應將接觸史告知醫師。

另有一名年紀相仿的男子，赴菲律賓自助旅行後，第二次就醫時，確診為麻疹，目前住院治療中。兩名男子均不清楚自己是否接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

目前衛生單位已分別掌握118、216名接觸者，均未發現疑似症狀。因尾牙人數尚未計入，接觸人數仍會上升。疾管署提醒民眾，若曾在1月7日、11日、12日，出入板橋、桃園中壢地區（如附表），應自接觸日起，自助健康管理18天。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，需戴口罩儘速就醫。

全球麻疹疫情自去年3月達高峰後趨緩，鄰近國家中，印度、印尼、菲律賓、大陸、泰國及越南持續有病例發生。歐洲地區去年以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國及義大利疫情最為嚴峻；美洲方面，則以委內瑞拉及巴西病例數最多。目前疾管署已將以上各國及英國、哈薩克、希臘、以色列、俄羅斯、喬治亞、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加共24國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署統計，今年國內共累計2名麻疹案例，均為境外移入。因目前為麻疹好發季，疾管署提醒民眾按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲、未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾如需前往，應於出國前2至4週至旅遊醫學門診，評估是否需接種MMR疫苗，並做好防護措施。返國後如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並告知旅遊史。

(中時 )