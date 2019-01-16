昨傳澳職沒了 今喊味全龍復活變中職第五隊？

味全龍在1999年完成中職3連霸，獲得總冠軍賽MVP的陳金茂（左）被隊友噴香檳伺候。（本報資料照片）

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中時電子報
／台北報導

外界高度期待中職成立第五隊，原本計畫加盟的澳洲棒球協會，15日來函表示無法參加今年中職二軍下半季，使第五隊再次難產，今天就傳出頂新集團有意讓味全龍復隊，成為最新的中職第五隊「候選人」。

外傳味全龍若重返中職，現任體發會副召集人余政憲積極運作龍隊落腳高雄。余政憲受訪時表示，他不清楚味全龍復隊的事情，關於他的傳聞「真的不知道怎麼來的」，但他真的希望若中職能有第五隊、第六隊成立，能有一隊落腳高雄。

中華棒協去年選出趙士強（左起）、余政憲及林華韋3位副理事長，與理事長辜仲諒（右2）一同亮相，共同為台灣棒球的發展貢獻心力。（資料照片／鄭任南攝）

「小英總統當選之後就很關心職棒議題，但中職推動，政府只能呼籲也不能干涉，中職若能有第五隊、第六隊，真的很樂觀其成，」余政憲說，按照目前體育署的規畫，希望第五隊、第六隊能在新竹和高雄，因為新竹棒球場重新施工，高雄則有澄清湖棒球場。

「當然希望味全或也很積極的崇越若成立職棒隊，能有一隊來到高雄，畢竟澄清湖棒球場是在我縣長任內興建的，是很好的球場。」余政憲說。

余政憲指出，其實想加盟中職的企業不少，但可能是中職訂的權利金等加盟門檻太高了，讓企業卻步，余政憲建議：「若要邀請人家進來，中職條件能否放寬一點？」

至於此前評估加盟的澳洲職棒，按規定必須先打中職二軍1年後，才能上到一軍。但澳洲棒協15日正式來函，確認無法參加今年中職二軍球季下半季。澳洲棒球協會執行長Cam Vale強調，雖然今年無法順利投入中職二軍，但依然會持續努力朝2020或2021加入中華職棒為目標。

(中時電子報)

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