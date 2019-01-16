節能家電1台補助2000元？雲縣府：假消息

節能家電補助又來了消息網路瘋傳，雲林縣府節電示範辦公室澄清是錯誤訊息。（周麗蘭攝）

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雲林縣節電獎勵方案只有一年四次節電抽獎活動，最近一次是1月23日將舉行第二次抽獎。（周麗蘭攝）
雲林縣住商節電行行動計畫汰舊換新的對象未包括一般住宅家電。（周麗蘭攝）

最近媒體報導「為響應擴大內需，家電汰舊換新節能家電可享2000元補助」，消息在網路社群網站、Line群組瘋傳。雲林縣府節能示範辦公室指出，那是片面的錯誤訊息，多數縣市並未納入一般住宅家電汰舊換新補助，雲林縣僅有節電抽獎補助，請民眾不要再誤傳。

雲縣節能示範辦公室一周來電話響不停，包括一般民眾、電器行都在問，最近是否有住宅家電換新成節能家電可享2000元補助的方案？

辦公室表示，經濟部已發布新聞稿澄清，關於「住戶汰舊換新具節能的冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視等家電，將享有每台2000元補助」、「汰舊換新可領2000元！」、「衝內需，節能家電補助又來了」、「為響應擴大內需又大撒錢」等，都是片面訊息。

經濟部澄清，2018年至2020年的「縣市共推住商節電行動計畫」是關於服務業設備汰換項目，若要擴大至住宅家電，由各縣市政府衡酌需求，規畫補助品項與金額，但目前各縣市尚未提出申請計畫，因此並無節能家電店每台補助2000元之事。

雲縣節能辦公室指出，雲林縣的住商節電行動計畫補助對象僅限「服務業、機關、學校」的無風管氣調節機、老舊照明燈具、能源管理系統，以及「服務業、辦公室大樓、集合式住宅」室內停車場照明燈具，和廟宇燈具汰換。

辦公室強調，本縣的住宅節能獎勵是100萬元現金抽獎活動，去年12月、今年1月、3月、5月抽獎，1000元獎金抽出1000分，第二次將在1月23日於該辦公室（斗六市長春路2-1號）抽出，如有疑問可洽詢（05）5374647。

(中時 )

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