苗栗善心團體籌募年菜　助弱勢家庭獨居老人好過節

2019年01月16日 16:29 中時 何冠嫻

聯樟慈善關懷文化協會寒冬送暖，捐贈300份愛心年菜給原住民族、頭屋國小、明德國小、頭屋國中、明仁國中等弱勢學童家庭。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年首度與華山基金會合作，贈送年菜與年禮毛帽給1110位的獨居老人，讓他們能提前感受年節氣氛與社會溫暖。另，聯樟慈善關懷文化協會更連續6年，分送300份年菜給原住民族、頭屋國小、明德國小等弱勢學童家庭，讓溫暖與愛心遍及各角落。

華山基金會籌募愛心年菜，內容包括宜蘭西魯肉、人蔘鮮茹松露雞湯、粉蒸肉、麵條、肉鬆、香腸、喜糖及桂圓紅棗湯圓，還贈送由志工一針一線織出的保暖毛帽，預計21日起分送至各鄉鎮共1110位獨居老人，盼透過年菜、年禮的贈送與志工的關懷，能讓長者們提前感受年節氣氛與社會溫情。

苗栗縣政府今年首度與華山基金會合作，挹注600份愛心年菜，中油、台電、京元電子等企業單位也共襄盛舉認捐，讓獨居老人好過年。華山基金會苗栗縣站長杜靜容除了感謝各界鼎力相助外，她指出，縣內獨居老人照護經費需仰賴各界捐助，目前僅募到6成經費，盼藉16日的活動也能募集長年服務經費，延續愛心服務。

此外，16日一早聯樟慈善關懷文化協會也捐贈300份的愛心年菜，分送給原住民族、頭屋國小、明德國小、頭屋國中、明仁國中等弱勢學童家庭，盼他們能在寒冬感受社會溫暖。聯樟慈善關懷文化協會理事長江貴熙表示，希望分送年菜活動能拋磚引玉，讓更多企業、社團一同響應，照顧社會弱勢，讓愛心降臨各角落。

(中時 )