酷爸帥兒露點挑逗《天使怎麼了》 大啖情慾親子丼

2019年01月16日 16:20 中時 潘鈺楨

阿根廷老戲骨丹尼爾范內果一邊玩手槍一邊露蛋，讓「死亡天使」凍未條。（東昊提供）

《天使怎麼了》改編自阿根廷傳奇罪犯真人真事。（東昊提供）

阿根廷年度票房冠軍《天使怎麼了》，電影改編真人真事，不僅可以解密阿根廷傳奇罪犯「死亡天使」至今難以解釋的犯案歷程，也能一窺在導演視角下萬惡美少年的同性情慾世界，衝擊視覺、大膽性感，甚至連罪犯本尊看了都受不了，寄出存證信函給導演抗議。

電影《天使怎麼了》以阿根廷刑期最長的美少年罪犯卡洛斯・羅貝托・浦西（CarlosEduardoRobledoPuch）為主角，從他以偷竊為嗜好做開頭，娓娓道來他如何踏上犯下了11起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫，與1起強暴、1起強暴未遂案的萬惡之路。電影當中也特別描述卡洛斯浦西一直以來撲朔迷離的同性之情，讓這個帶著神秘色彩的「死亡天使」更多了人味。

由阿根廷人氣新星羅倫佐費洛（LorenzoFerro）飾演的卡洛斯，在學校遇見了家裡經營「地下生意」的拉蒙，從此開啟了作惡多端的罪惡之門，也讓原本遊走在女孩之間的花花公子，產了新的情慾流動。電影中一場拉蒙第一次帶卡洛斯回家玩的戲，由阿根廷老戲骨丹尼爾范內果（DanielFanego）飾演的拉蒙爸爸一邊慵懶地玩著手槍，寬鬆的內褲滑出其中一顆蛋蛋，讓初次見到手槍跟男人肉體的卡洛斯盯得目不轉睛，微微展露他心底深處的慾望。片中除了可看到卡洛斯大膽對著拉蒙媽媽高喊：「我喜歡你老公！」也溫柔幅描述卡洛斯與拉蒙在合作犯案之下越發曖昧的關係，父子通吃的劇情讓觀眾想入非非、腐味十足。但兩人「異男忘」的情懷隨著彼此意見分歧產生戲劇性的發展，也讓《天使怎麼了》有了第一波故事高潮。

雖然改編真人真事，但由西班牙國寶大師阿莫多瓦監製的《天使怎麼了》比一般傳記電影更多了迷人風格，導演路易斯奧特加（LuisOrtega）明快的敘事配上秒秒都能截圖的精湛攝影與拉丁音樂，令觀眾沈醉於獨樹一格的南美魔幻寫實。《天使怎麼了》也被喻為融合阿莫多瓦與王家衛的創新犯罪電影，好萊塢報導者也盛讚：「這是影史上最勾人誘惑的天使殺手！」

《天使怎麼了》1月18日將於台北、桃園、台中、台南、高雄等十家戲院上映，雙人預售票於博客來售票網熱賣中，內含兩張書籤票券加贈兌酒通緝令一張，可至「貓下去敦北俱樂部」消費兌換冬季特調「節慶壓軸壞男孩雞尾酒」乙杯。更多電影資訊請上東昊影業臉書專頁：https：／／www.facebook.com／andrewsfilm／

(中時 )