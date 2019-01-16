卓榮泰：黨部1月底進行人事調整 組成堅強團隊

2019年01月16日 16:30 工商 崔慈悌

民進黨主席卓榮泰（左2）16日在中常會後，邀請桃園市長鄭文燦（左起）、行政院副院長陳其邁及秘書長羅文嘉一同出面，說明民進黨新的戰鬥團隊已成形，會全力以赴面向未來的挑戰。（鄭任南攝）

民進黨今天召開中常會，民進黨主席卓榮泰在會中裁示，台北市台中市兩場立委補選有必須贏的壓力，要求總動員採聯合作戰，為調整戰力，除已上任的正副秘書長和組織部主任，1月底也將進行黨部另一波人事調整，組成實力堅強團隊。

民進黨中常會邀請台北市黨部主委陳正德、台中市黨部主委何明杰報告立委補選情況。發言人林琮盛轉述卓榮泰主席會中裁示指出，台北市、台中市的這兩場立委補選，對黨來說有不能輸、必須贏的壓力，希望地方黨部主委能再加把勁，完成勝選的使命。

卓榮泰表示，補選最重要的是提高投票率，只要候選人排定助選行程，我們會盡全力來配合。台北市部分，何志偉候選人目前穩定領先，希望台北市能穩扎穩打，不要出現不必要的糾紛。需要黨部協調、黨公職參與的部分，我們會全力配合。而台中市則是需要開創知名度，我們也會到台中拉抬王義川候選人。

卓榮泰也會中強調，希望北中兩市黨公職總動員，這不是一場只有個人、選區的選舉，而是台北市、台中市的選舉，並再度重申聯合作戰的重要性，今晚他也會召集台北市選區的議員，逐里分配工作，並拜託黨公職以大規模謝票的感謝心情去拜票、拉票。

中常會也通過成立立委補選輔選小組及助選團，依地區性分為北北區（台北市、新北市）、中彰區（台中市、彰化縣）、台南區（台南市）三大區域。

輔選小組成員部分，北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人，黨部主委陳正德、評召陳建智擔任執行長；中彰區由交通部長林佳龍擔任召集人，黨部主委何明杰、邱建富擔任執行長；台南區召集人為市長黃偉哲，執行長為主委黃先柱。

會中通過聘任陳勝宏同志擔任財務委員會主任委員，並依據中央黨部人事評議委員會設置辦法規定，置委員5名，除秘書長羅文嘉、財務委員會主任委員陳勝宏為當然委員外，會中通過由黃承國、沈發惠、張宏陸等三位中常委擔任人事評議委員會委員。

之前中常會決議，指派陳明文、陳勝宏、高志鵬、沈發惠、張宏陸等5位中常委組成入黨複審小組，因高志鵬已退黨且請辭中執委暨中常委職務，會中也通過補指派中常委陳茂松為入黨複審小組成員。

由於除立委補選外，未來將接連面對正副總統和立委選舉，除了已上任的新任秘書長羅文嘉、副秘書長郭昆文、組織部主任李慶鋒等人之外，卓榮泰也表示，1月底2月底會再進行另一波黨的人事調整。

媒體詢問行政院在會中是否有就敗選提出檢討報告，林琮盛表示，大選之後有很多檢討建議，行政院都聽到了，目前各部會正針對引起民怨的工作進行盤整和檢討，未來也加強溝通，此外，年節快到，行政院也在針對交通、物價和防疫進行處理，讓人民過個好年。

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