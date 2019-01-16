春節長照服務一覽 彰化高雄喘息服務本周五截止申請

家總鼓勵民眾對照顧者表達感謝。（林周義攝）

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林周義
各縣市春節期間長照服務概況。（家庭照顧者關懷總會提供）

根據家庭照顧者關懷總會統計，近3年來長照悲劇的案例增長約一倍，由每年約11例竄升至每年約22例，春節期間因照顧者的規律被打亂，顯得更為關鍵。為避免憾事發生，家總今（16日）公布各縣市春節長照服務概況，其中彰化、高雄的喘息服務本周五就截止申請，其餘縣市則以月底前截止居多。另因多數縣市日照中心都未營業，家總呼籲民眾盡早做好準備。

家總秘書長陳景寧表示，春節期間長照服務因人力吃緊有所變動，加上親友返鄉，照顧者將更為疲憊。為讓民眾及早做準備，家總彙整出全台照顧服務及喘息服務。其中，彰化、高雄喘息服務申請日期最短，本周五就截止，其餘縣市喘息服務申請則約莫落在21日至2月初之間。

照顧服務方面，屏東僅開放獨居者或弱勢民眾申請；新北、連江、澎湖也僅針對特殊需求者提供居家服務。整體而言，多數縣市都有開放春節居家服務，但因春節人力吃緊，許多縣市都需視各單位人力而定；大部分日照中心都未開放，因此民眾需提早安排被照顧者的春節活動。

雖然長照資源增多，悲劇卻不減反增。家總理事長郭慈安表示，近3年來，長照悲劇由每年約11例竄升至每年約22例，其中多以老老照顧、子女照顧長輩者居多。為避免憾事發生，家總鼓勵民眾對照顧者表達肯定和感謝，也盡可能在春節返鄉時主動協助，減輕他們的負擔。

(中時 )

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