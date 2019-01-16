金門國家公園「船型堡」周五開幕

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金門國家公園管理處將在本周五上午10時辦理園區戰役史蹟活化利用「船型堡」開幕活動，歡迎大家共襄盛舉。金管處理，船型堡是少見船體造型，也是獨特戰地秘境。

金管處表示，船型堡位於金東后扁湖山灣三山里的沙灘上，因碉堡造型奇特像一艘戰艦，故一般稱為「船型堡」，形成三角形之防禦陣地是金門地區少見船體造型軍事據點，由於孤懸在沙灘中央，目標顯著極易曝露，因此堡體在構築時，以厚實水泥灌漿而成，堡高三層、地下有坑道連接左右側伏地堡。

金管處20餘年來致力推動戰役史蹟、營區據點及軍事設施修復與活化利用，本據點之空間規劃，一樓以呈現船型堡地理位置、建築特色及過去的軍事防禦經驗為主。二樓以船型堡的特殊軍事建築為例，因金門特殊戰地歷史背景，所造就出的獨有軍事地景等介紹，冀望藉由本據點的展示帶領大家瞭解在兩岸對峙及世界冷戰的時空環境下，國軍的防禦工事利用島嶼的地形地貌特色，構築出各式防禦、隱蔽、監控的特殊軍事地景建築，其規模及完整度於全世界的軍事地景來說，都是相當特殊且獨有的資源。

「船型堡」預定周五上午10時辦理開幕活動，並邀請述美國小童鼓陣、跳鼓陣擔任表演，活動中特別邀請曾於船型堡駐守的吳重鞍排長共同與會，回到時光隧道，分享那一段烽火歲月的青春時光。

(中時 )

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