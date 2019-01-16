女名嘴逛玉市遭誣指小偷 獲賠慰撫金15萬

2019年01月16日 16:52 中時 王己由

與聯華電子榮譽副董事長宣明智頗有交情，也曾上談話性節目的前媒體人、張姓女名嘴，3年前與友人在台北建國假日觀光玉市逛街時，因友人子女揮手不慎碰到攤位上的飾品盒，張女伸手扶正，卻未注意圍巾意外帶落一枚玉戒指，雖趕緊道歉並確認無任何玉飾掉落毀損後就離開，

沒想到葉姓攤商事後卻在LINE群組，誣指張女涉嫌偷竊，害她在臉書遭人熱議。台北地院審理後，認為葉涉嫌侵害張的名譽權，判賠15萬元。

2016年1月31日下午3時許，張女與友人和其子女到建國玉市閒逛，因小孩揮動手臂時不慎碰到攤位上的飾品盒，她趕緊伸手扶正，卻未注意到圍巾意外帶落一枚玉戒指掉落地面，當場道歉並確認沒有財損後就離開。

不料，當晚9時許，葉姓攤商在LINE的玉市群組內PO上，張女不慎將玉戒帶落的監視錄影畫面，並發文：「今天遇到這人把戒指變不見，真厲害，請各位業者小心」等語，指稱張女涉嫌偷竊。

葉事後雖向玉市莊姓自治會長承認，收攤時就在攤位下找到戒指，卻未依莊男的提醒、對外澄清或解釋。影片遭轉傳至LINE群組「翡翠玉石同好會」後，使外界誤以為張女及友人是竊賊，並將影片上傳到臉書爆料公社社團，後雖經刪除，但早被分享至「加藤軍台灣粉絲團2.0」，結果又有人再度貼上爆料公社，前後近2萬人瀏覽並評論，還引起部分媒體引用報導。

張女認為葉的行為侵害她的名譽權，去年提告求償非財產上損害250萬元。案經北院審理，法官認為葉男在張貼貼文及影片前，早已明知玉戒未遭張女竊盜，卻仍在玉市群組內張貼貼文及影片，且未同時向群組內成員說明玉戒指已在事發當晚在攤位桌下尋獲事實，自難認有何善意可言。且張貼影片及貼文並非意見表達，屬對影片中張女行為以貼文為事實陳述，影射指稱張女為偷竊者，足使玉市群組不知情第三人認為張女確已涉嫌竊取玉戒指，足以毀損張女名譽。

法官審酌兩造學經歷、財產狀況，及張女被侵害名譽權的行為對她生活影響的程度等一切情況，認請求給付慰撫金15萬元為適當。本案可上訴。

(中時 )