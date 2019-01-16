每年近九千名兒少受虐 一年虐死27人

2019年01月16日 16:59 中時 鄭郁蓁

連日來發生家暴事件，包括父為肉圓家暴妻兒，以及1歲女童遭18歲母施虐致死等，兒少受虐案頻傳，衛福部痛心表示，司法單位應該正視此重大社會議題，透過修法加重刑責，減少兒虐事件再起。

衛福部統計，我國每年約有8千至9千名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待，兒少受虐通報案件逐年增加，106年多達5萬9912件，成長幅度驚人。而106年首次將兒虐致死個案獨立審視，當年共有27例不幸悲劇，6歲以下兒童約佔8成，其中13名幼兒遭到父母、照顧者虐死，1人死於嚴重照顧疏忽，13人則是遭照顧者殺害，而照顧者隨後自殺。

衛福部保護服務司司長林維言指出，兒少法修法後，將故意施虐兒童，導致兒少死亡者刑責加重二分之一，衛福部已盡最大努力，接續就看司法單位如何審案宣判，最後審理結果仍須法院定奪。衛福部預定109年布建154個社福中心，屆時社工人員將超過3000人。社家署則提供親子教育指導，國健署有高風險家庭輔導試辦計畫，另全國設立七大區域整合醫療中心，發現兒虐立即通報。

衛福部也呼籲社會大眾，成為關心身邊兒少的「關鍵路人甲」，如發現兒少遭受身體、精神、性、疏忽等不當對待，或兒少食衣住行等基本照顧需求未獲滿足者，撥打113保護專線，也可直接透過手機等行動裝置，登入「社會安全網─關懷e起來」線上平臺進行通報。

(中時 )