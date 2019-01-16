改善人行道高低落差　住戶樂見其成

文心南路金店王社區人行道與騎樓落差達20公分引抗議，今協調有果，市府進行改善工程，不過有民眾投訴本報指出施工做成斜坡，影響到行人通行。（黃國峰攝）

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民眾質疑文心南路金店王社區人行道與騎樓落差改善工程，施工做成斜坡，影響到行人通行，住戶請用路人體諒，斜坡已不若以往那麼陡，完工後雙方都安全。（黃國峰攝）
有民眾質疑文心南路金店王社區人行道與騎樓落差改善工程，施工做成斜坡，影響到行人通行，建設局表示，這已是施工驗收缺失改善，現場大致已鋪設完成，預計本周五前可以完成改善。（黃國峰攝）

有民眾向本報投訴，指出中市文心南路往市區方向，文心南二路跟南屯路之間的金店王社區人行道，有人施工做成斜坡，影響到行人通行，當地住戶說這是市府當時設置人行道造成出入不便的收尾工程，建設局則表示，是施工驗收缺失改善工程，預計本週五前完工，籲民眾稍安勿躁。

位於中市南屯區文心南路往市區方向，文心南二路跟南屯路之間的金店王社區，去年10月曾因市府的文心路路平工程，指出完工後，人行道及騎樓的高低落差將近20公分，影響出入安全，向市府反應是否人行道能以緩坡處理，但市府指出人行道需維持水平狀態，雙方各持己見，因而引起抗議事件。當時市府表示，已在騎樓和人行道間設有斜坡，不過居民指出斜坡太陡，仍然不方便出入，雙方持續協調。

上星期五（11日）雙方協調有果，人行道採緩坡施作，騎樓與人行道間仍有斜坡，但已不若以往落差太大，坡度也較緩，施工廠商圍上警戒線進場施工，但卻有民眾向本報投訴施工做成斜坡，影響到行人通行，當地住戶表示，請路人體諒，施工僅約一星期，人行道坡度也不明顯，完工後對住戶及路人用路都安全，施工期如路人遇到不便，他們皆在家，可向他們尋求協助，會樂意幫忙。

台中市政府建設局表示，該項工程屬於文心路平人行道工程施工驗收缺失改善，廠商上週五進場，現場大致已鋪設完成，剩下細部的掃沙及填縫及周邊收尾，預計本周五前可以完成改善。

(中時 )

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