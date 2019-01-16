墨國大毒梟親信紐約作證 爆前總統培尼亞收賄1億美元

2019年01月16日 17:02 中時 蔡致仁

綽號「矮子」(ElChapo)的墨西哥大毒梟古茲曼涉嫌洗錢、運毒、綁架和謀殺罪名被捕，目前在美國紐約受審。辯方律師去年曾指，墨國前任總統培尼亞曾收受巨額美元賄款，惟遭對方否認。不過一名曾為古茲曼的親信周二（15日）在庭上作證時稱，培尼亞曾收受了古茲曼1億美元賄款。涅托本人暫未回應。

案件於布魯克林聯邦法院續審，據檢察官稱，指證培尼亞受賄的證人西富恩特斯（AlexCifuentes）是哥倫比亞的毒梟。他聲稱是古茲曼的得力助手及秘書，曾與古茲曼一起在墨西哥山區躲藏當局追捕兩年。他於2013年在墨西哥被捕，及後被引渡到美國，並於2016年向當局披露培尼亞受賄一事。西富恩特斯聲稱，涅托索賄2.5億美元，後就金額達成共識至1億美元，古茲曼透過朋友把錢帶到墨國首都墨西哥城交易。

61歲的古茲曼被指於1989年至2014年領導販毒集團西納羅亞期間，把大批毒品由墨西哥走私到美國，包括可卡因、冰毒及大麻，市值約140億美元。古茲曼兩度在墨西哥逃獄，迅即被當局抓回，在去年被引渡到美國，被控11項罪名。

培尼亞於2012年至2018年出任墨西哥總統，去年11月他曾與另一前總統卡德隆被指收受數百萬計美元賄款，惟二人雙雙發聲明否認。

(中時 )