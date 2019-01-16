墨國大毒梟親信紐約作證 爆前總統培尼亞收賄1億美元

友善列印
中時

綽號「矮子」(ElChapo)的墨西哥大毒梟古茲曼涉嫌洗錢、運毒、綁架和謀殺罪名被捕，目前在美國紐約受審。辯方律師去年曾指，墨國前任總統培尼亞曾收受巨額美元賄款，惟遭對方否認。不過一名曾為古茲曼的親信周二（15日）在庭上作證時稱，培尼亞曾收受了古茲曼1億美元賄款。涅托本人暫未回應。

案件於布魯克林聯邦法院續審，據檢察官稱，指證培尼亞受賄的證人西富恩特斯（AlexCifuentes）是哥倫比亞的毒梟。他聲稱是古茲曼的得力助手及秘書，曾與古茲曼一起在墨西哥山區躲藏當局追捕兩年。他於2013年在墨西哥被捕，及後被引渡到美國，並於2016年向當局披露培尼亞受賄一事。西富恩特斯聲稱，涅托索賄2.5億美元，後就金額達成共識至1億美元，古茲曼透過朋友把錢帶到墨國首都墨西哥城交易。

61歲的古茲曼被指於1989年至2014年領導販毒集團西納羅亞期間，把大批毒品由墨西哥走私到美國，包括可卡因、冰毒及大麻，市值約140億美元。古茲曼兩度在墨西哥逃獄，迅即被當局抓回，在去年被引渡到美國，被控11項罪名。

培尼亞於2012年至2018年出任墨西哥總統，去年11月他曾與另一前總統卡德隆被指收受數百萬計美元賄款，惟二人雙雙發聲明否認。

(中時 )

孟晚舟事件 陸將不惜一切逼迫加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。