苗栗春節疏運推新APP 台13甲過年前封層4線道通行

2019年01月16日 17:04 中時 巫靜婷

台13甲彼岸橋前後路段，截彎取直工程歷時多年，原4線道施工剩2線道，上下班時間常塞車，公路總局承諾，過年前將封層讓交通順暢。（巫靜婷攝）

公路總局22日將推出「幸福公路APP」，探索公路功能可顯示600公尺內景點與路況。（巫靜婷攝）

春節連假返鄉、出遊人潮車潮多，不想塞在路上，公路總局第二區養護工程處16日說明苗栗縣重要道路及觀光景點為期11天的疏運計畫，處長陳嘉盈呼籲，民眾多利用替代道路外，掌握「不塞車攻略」，可有效避開壅塞路段，並宣布台13甲彼岸橋施工路段，過年前封層恢復4線道通行。

今年春節連續假期自2月2日至10日共計9天，陳嘉盈指出，針對縣內旅遊熱點，民眾前往大湖、泰安地區需依照警察單位指揮，單向通車以「苗62線進、汶水溪北岸新外環出」為原則，並於台3線沿線重要路口控制號誌，建議民眾上午9點前到大湖採草莓較不易塞車。

三義地區往木雕博物館北上車流，引導至苗49-1線八股路口，以圓環方式左轉進館，回程由130線接台13線引導往南走三義交流道；往勝興火車站北上車流由苗49-1線路口右轉單向進，回程車流單向繞至130線接台13線引導往北走銅鑼交流道行駛。

針對縣內多處施工路段，縣府工務處長趙清榮表示，除聯大路汙水下水道工程，因推管及施工安全等因素，提報道安會報，相關設施在不影響交通下，維持在既有道路上，其餘如台13甲彼岸橋等路段，過年前將封層為4線道，保持交通順暢。

陳嘉盈表示，規畫台61線西濱快速公路作為國道替代道路，在瑩光黃替代道路指示牌上方設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換路線跟著「公鹿」走，不迷路，22日新推出「幸福公路APP」，其中探索公路功能可顯示600公尺內景點與即時狀況，資訊可變標誌（CMS）將語音通知用路人最新路況，提早選擇替代道路。

公路總局指出，連假最後1天或最後2天，北返車流多，約下午3時至9時國道3號西濱交流道，因國道竹南至後龍路段車多壅塞，導致台61線匯入困難，建議民眾繼續行駛台61線至國道3號香山交流道，以避開壅塞路段。

另提出大湖採草莓攻略，上午9時後，苗栗交流道車流可走台6線、從北部來的車流可走台3線往南、從台中來的車流可走台3線往北，分別可到公館、獅潭、南湖地區草莓園，另可搭公共運輸如台灣好行或自行車，探索浪漫台3線之旅。

苗栗監理站表示，因應春節連假期間，國道客運享有全票85折優惠外，另外搭乘國道客運、臺鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運，享有基本里程或市區客運1段票免費優惠，及提供40條台灣好行路線實施電子票證半價優惠。

(中時 )