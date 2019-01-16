灃食力推食育教育　首辦分隔式餐盒設計競賽

2019年01月16日 17:00 中時 吳堂靖

PACO設計者張世勳講解分隔式餐盤設計理念，作品獲得學生喜愛。（吳堂靖攝）

吃營養午餐囉！灃食公益飲食文化教育基金會長期推動飲食教育，今年以國小營養午餐「學童打菜服」與「分隔式餐盤」為主題，舉辦「食尚著裝」競賽，昨於博愛國小舉辦頒獎典禮，其中餐盤部分，設計師大展巧思，創作兼顧營養與美學，讓在場學生興奮直呼「好想吃！」

台灣首場以營養午餐打菜服與分隔餐盤為主題的「灃食食尚著裝」競賽，活動祭出30萬元獎金，共募集134件作品，更邀來工業設計教父謝榮雅操刀，設計出符合國小學童健康需求的「健康餐盤」，頒獎典禮現場也由參賽者講解設計理念，各具巧思，台下學生驚呼連連，氣氛熱烈。

分隔式餐盤組前三名依序為食計畫、便當一號、PACO，「食計畫」設計師之一仰怡儒表示，作品主打食物分隔、易收納、自由擺盤等特色，透過不同色彩的餐盒，讓學生自由拼裝擺盤，在玩樂中享用營養午餐，讓吃飯成為一件有趣的事！

仰怡儒指出，首次參加以分隔餐盤為主題的設計競賽，除了設計上兼顧美感與實用性外，也強調均衡飲食，因此餐具分隔空間上，也依照兒童所需的穀物、蔬菜及肉魚蛋比例設計，讓小朋友在吃飯中學習培養飲食觀念，吃得美味又健康。

衛福部國民健康署長王英偉表示，均衡飲食十分重要，過去有金字塔型、扇形等飲食指南，不過民眾較陌生，現今盛行的「我的餐盤」則透過視覺化，將每日所需的6大類食物清楚呈現，此次非常開心灃食能透過競賽方式，推廣食育理念。

灃食公益飲食文教基金會副執行長林芳燕表示，此次「灃食食尚著裝」邀集7位跨領域專家組成黃金評審團，作品風格十分多元，但要兼具實用與美感十分不容易，期盼透過此次競賽，創造一個飲食教育的橋樑，讓美感與美味教育從小紮根。

(中時 )